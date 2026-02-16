ETV Bharat / business

सेंसेक्स और निफ्टी में दो दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी

बैंकिंग शेयरों में जोरदार रिकवरी से सेंसेक्स 650 और निफ्टी 211 अंक चढ़कर शानदार बढ़त के साथ बंद हुए.

सांकेतिक फोटो (getty image)
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को पिछले दो दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में आखिरी घंटों में हुई जबरदस्त खरीदारी की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी ने शानदार वापसी की और दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 650.39 अंक (0.79%) की तेजी के साथ 83,277.15 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 211.65 अंक (0.83%) उछलकर 25,682.75 पर पहुंच गया. बाजार में यह रिकवरी दोपहर के सत्र के बाद बैंकिंग दिग्गजों के दम पर आई.

दिग्गज शेयरों का हाल
सेंसेक्स के शेयरों में पावर ग्रिड सबसे ज्यादा लगभग 4.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ. इसके अलावा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, NTPC, ITC और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई. दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

सेक्टोरल अपडेट और मिडकैप-स्मॉलकैप
सेक्टर के आधार पर देखें तो रियल्टी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और फार्मा इंडेक्स में भारी लिवाली रही. हालांकि, ऑटो और मेटल सेक्टर दबाव में रहे. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बढ़त रही, जहां निफ्टी मिडकैप 0.48% और स्मॉलकैप 0.11% चढ़ा.

पूंजी बाजार से जुड़ी कंपनियों में गिरावट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कैपिटल मार्केट एक्सपोजर से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद ब्रोकिंग और एक्सचेंज से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दिखी. BSE, एंजेल वन (Angel One) और MCX जैसे शेयर इंट्राडे में 10% तक टूट गए.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक निफ्टी 25,400–25,500 के सपोर्ट लेवल को बनाए रखता है, तब तक बाजार का ढांचा सकारात्मक है. ऊपरी स्तर पर 25,700–25,800 का स्तर एक बड़ी बाधा है, जिसे पार करने पर निफ्टी 26,000 की दिशा में बढ़ सकता है.

रुपया और विदेशी मुद्रा बाजार
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90.62 के स्तर पर लगभग फ्लैट बंद हुआ. शेयर बाजार में सुधार से रुपये को स्थिरता मिली, हालांकि निवेशकों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सावधानी बरती. विशेषज्ञों के अनुसार, रुपये के लिए 90.90 एक अहम सपोर्ट स्तर बना हुआ है.

