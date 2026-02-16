ETV Bharat / business

सेंसेक्स और निफ्टी में दो दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को पिछले दो दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में आखिरी घंटों में हुई जबरदस्त खरीदारी की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी ने शानदार वापसी की और दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 650.39 अंक (0.79%) की तेजी के साथ 83,277.15 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 211.65 अंक (0.83%) उछलकर 25,682.75 पर पहुंच गया. बाजार में यह रिकवरी दोपहर के सत्र के बाद बैंकिंग दिग्गजों के दम पर आई.

दिग्गज शेयरों का हाल

सेंसेक्स के शेयरों में पावर ग्रिड सबसे ज्यादा लगभग 4.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ. इसके अलावा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, NTPC, ITC और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई. दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

सेक्टोरल अपडेट और मिडकैप-स्मॉलकैप

सेक्टर के आधार पर देखें तो रियल्टी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और फार्मा इंडेक्स में भारी लिवाली रही. हालांकि, ऑटो और मेटल सेक्टर दबाव में रहे. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बढ़त रही, जहां निफ्टी मिडकैप 0.48% और स्मॉलकैप 0.11% चढ़ा.