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शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 122 अंक टूटकर 78,000 के नीचे फिसला, निफ्टी 24,196 पर बंद

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही; सेंसेक्स 122 अंक गिरकर 77,988 और निफ्टी 34 अंक फिसलकर 24,196 पर बंद हुआ. बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 3:56 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को उतार-चढ़ाव के बीच गिरावट रही. सेंसेक्स 122.56 अंक गिरकर 77,988.68 पर और निफ्टी 34.55 अंक फिसलकर 24,196.75 पर बंद हुआ. बैंकिंग और ऑटो शेयरों में बिकवाली से दबाव रहा, जबकि मेटल और आईटी सेक्टर में बढ़त देखी गई. हिंडाल्को और अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स रहे, वहीं एचडीएफसी बैंक में गिरावट दर्ज की गई.

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