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Sensex Closing: सेंसेक्स में 1,264 अंकों का उछाल, चौतरफा खरीदारी से बाजार में रौनक

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन शानदार रहा. वैश्विक मोर्चे पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने की खबरों ने निवेशकों में नई जान फूंक दी. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते विवाद के सुलझने के संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए. बाजार का हाल

बुधवार को कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक 'सेंसेक्स' 1.64 प्रतिशत या 1,264 अंकों की भारी बढ़त के साथ 78,111.24 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी 50' भी 388.65 अंक (1.63%) उछलकर 24,231.30 पर पहुंच गया. बाजार में इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 9 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) तेजी की मुख्य वजह

बाजार में आई इस सुनामी जैसी तेजी का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान रहा, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ जारी संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर हो सकता है. दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की संभावनाओं ने वैश्विक बाजारों में 'रिस्क-ऑन' सेंटिमेंट (जोखिम लेने की क्षमता) को बढ़ावा दिया. इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी भारतीय बाजार को सहारा दिया. ब्रेंट क्रूड फिसलकर 94-95 डॉलर प्रति बैरल के पास आ गया है, जिससे भारत के आयात बिल पर दबाव कम होने की उम्मीद है.