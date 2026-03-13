ETV Bharat / business

भू-राजनीतिक तनाव का साया: सेंसेक्स 1,470 अंक लुढ़का, निफ्टी 23,200 के नीचे बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन 'ब्लैक फ्राइडे' साबित हुआ. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध की आशंकाओं ने वैश्विक बाजारों सहित दलाल स्ट्रीट पर भी भारी डर का माहौल पैदा कर दिया. चौतरफा बिकवाली के चलते बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2 प्रतिशत तक लुढ़क कर बंद हुए.'

आज के कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,470.50 अंक (1.93%) गिरकर 74,563.92 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 488.05 अंक (2.06%) की बड़ी गिरावट के साथ 23,151.10 पर आकर थमा. इस भारी गिरावट के कारण महज एक दिन में निवेशकों की करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई.

सेक्टर और शेयरों का हाल

बाजार में आज बिकवाली इतनी हावी थी कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल दो— भारती एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर ही हरे निशान में बंद हो पाए. सबसे ज्यादा मार मेटल और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर पड़ी. निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगभग 5% की गिरावट देखी गई.

टाटा स्टील, एलएंडटी (L&T), एसबीआई (SBI), मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे. स्मॉलकैप और मिडकैप इंडेक्स भी 2.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुए.

गिरावट के मुख्य कारण

भू-राजनीतिक तनाव: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने निवेशकों के मन में अनिश्चितता पैदा कर दी है. युद्ध की स्थिति में तेल और गैस की सप्लाई चेन बाधित होने का बड़ा डर है.