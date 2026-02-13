ETV Bharat / business

IT शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार क्रैश, सेंसेक्स 1,048 अंक और निफ्टी 336 अंक गिरकर बंद हुआ

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 का दिन भारी गिरावट वाला रहा. मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (Sensex) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) दोनों ही लगभग 1.25% से ज्यादा टूटकर बंद हुए. लगातार दूसरे दिन बाजार में बिकवाली का माहौल रहा, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए.

बाजार के मुख्य आंकड़े

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,048 अंक (1.25%) गिरकर 82,626 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 336 अंक (1.30%) की गिरावट के साथ 25,471 पर आ गया. बाजार की इस गिरावट में सबसे ज्यादा मार मेटल (धातु) और आईटी शेयरों पर पड़ी.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

गिरावट की बड़ी वजहें

बाजार में इस बड़ी गिरावट के पीछे सबसे प्रमुख कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी वैश्विक चिंताएं रहीं. जानकारों के मुताबिक, दुनिया भर में AI के बढ़ते प्रभाव से भारत के आउटसोर्सिंग मॉडल (IT सेक्टर) को होने वाले नुकसान की आशंका ने निवेशकों को डरा दिया है. इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने भी दबाव बनाया. शुक्रवार को भारतीय रुपया 6 पैसे गिरकर 90.61 के स्तर पर बंद हुआ.

सेक्टर का हाल

मेटल स्टॉक्स (Metal Stocks): मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा 3.31% की गिरावट देखी गई. हिंडाल्को, टाटा स्टील और वेदांता जैसे शेयरों में भारी बिकवाली हुई. वैश्विक स्तर पर टैरिफ नीतियों में बदलाव की सुगबुगाहट ने इन शेयरों को नीचे धकेला.