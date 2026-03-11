ETV Bharat / business

शेयर बाजार में हाहाकार, 1.72% की भारी गिरावट के साथ 76,863 पर बंद हुआ सेंसेक्स; निवेशकों के करोड़ों स्वाहा

सांकेतिक फोटो ( Ians )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन 'ब्लैक वेडनेसडे' साबित हुआ. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह झकझोर दिया. बिकवाली के भारी दबाव के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. कारोबार की समाप्ति पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,342.27 अंक (1.72%) गिरकर 76,863.71 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 394.75 अंक (1.63%) फिसलकर 23,866.85 पर आ गया. बाजार में इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में भारी सेंध लगी है. गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस बड़ी गिरावट के पीछे तीन प्रमुख कारण रहे. पश्चिम एशिया में तनाव: इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने निवेशकों को डरा दिया है. खासकर 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) में आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है. कच्चे तेल की कीमतों में आग: युद्ध की आहट के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछलकर $92 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं. भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर देश के व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति (Inflation) पर पड़ता है. FII की भारी बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाला जाना भी बाजार के गिरने की एक बड़ी वजह रही.