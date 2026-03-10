ETV Bharat / business

रिकवरी के साथ बंद हुआ बाज़ार, सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा, निफ्टी ने 24,250 के ऊपर दी क्लोजिंग

कच्चे तेल में गिरावट से बाजार में रौनक लौटी; सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,261 के पार बंद हुआ.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 4:21 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. पिछले दो सत्रों से जारी भारी बिकवाली के बाद, शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद हुए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने निवेशकों में नया जोश भर दिया, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जारी युद्ध के जल्द समाप्त होने के संकेत दिए हैं.

आज के कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 639.82 अंक यानी 0.82% की बढ़त के साथ 78,205.98 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 233.50 अंक यानी 0.97% चढ़कर 24,261.60 पर पहुंच गया. बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों की संपत्ति में करीब 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.

Etv Bharat
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

तेजी के मुख्य कारण
बाजार में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह वैश्विक तनाव में कमी की उम्मीद है. राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान के साथ संघर्ष "बहुत जल्द" सुलझ सकता है. इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए बेहद सकारात्मक खबर है.

सेक्टरवार प्रदर्शन
आज के सत्र में ऑटो सेक्टर का दबदबा रहा. निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा लाभ में रहा, जिसमें टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई. इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी खरीदारी हुई. हालांकि, आईटी (IT) और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सुस्ती रही और ये गिरावट के साथ बंद हुए. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने मुख्य सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन किया; निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 2% से अधिक की बढ़त रही.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (Etv Bharat)

विशेषज्ञों की राय और तकनीकी स्तर
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निफ्टी 24,300 के स्तर को पार कर वहां टिकने में कामयाब होता है, तो यह तेजी 24,600 तक जा सकती है. नीचे की ओर 24,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है. विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले दिनों में बाजार की चाल काफी हद तक मध्य-पूर्व की भू-राजनीतिक स्थितियों और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी.

आज की रिकवरी ने उन निवेशकों को बड़ी राहत दी है जो पिछले दो दिनों में बाजार की भारी गिरावट से चिंतित थे. अब सबकी नजरें ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले अगले कूटनीतिक कदमों पर टिकी हैं.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

