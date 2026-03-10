ETV Bharat / business

रिकवरी के साथ बंद हुआ बाज़ार, सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा, निफ्टी ने 24,250 के ऊपर दी क्लोजिंग

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. पिछले दो सत्रों से जारी भारी बिकवाली के बाद, शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद हुए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने निवेशकों में नया जोश भर दिया, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जारी युद्ध के जल्द समाप्त होने के संकेत दिए हैं. आज के कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 639.82 अंक यानी 0.82% की बढ़त के साथ 78,205.98 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 233.50 अंक यानी 0.97% चढ़कर 24,261.60 पर पहुंच गया. बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों की संपत्ति में करीब 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) तेजी के मुख्य कारण

बाजार में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह वैश्विक तनाव में कमी की उम्मीद है. राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान के साथ संघर्ष "बहुत जल्द" सुलझ सकता है. इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए बेहद सकारात्मक खबर है.