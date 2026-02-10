ETV Bharat / business

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 84,273 और निफ्टी 25,935 पर बंद हुआ

मजबूत घरेलू संकेतों से शेयर बाजार लगातार चढ़ा; सेंसेक्स 208 अंक की बढ़त के साथ 84,274 और निफ्टी 25,935 पर बंद हुआ.

सांकेतिक फोटो
ETV Bharat Hindi Team

February 10, 2026

February 10, 2026

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को सकारात्मक रहा. मजबूत वैश्विक संकेतों और भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर निवेशकों के बीच बनी सकारात्मक उम्मीदों ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया. हालांकि, कारोबार के अंतिम घंटों में ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण बढ़त थोड़ी सीमित रही.

प्रमुख सूचकांकों का हाल
बीएसई (BSE) सेंसेक्स 208.17 अंक यानी 0.25% की बढ़त के साथ 84,273.92 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के दौरान सेंसेक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 84,482.95 का उच्च स्तर छुआ. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 67.85 अंक यानी 0.26% की मजबूती के साथ 25,935.15 पर बंद हुआ. इंट्रा-डे कारोबार में निफ्टी 26,000 के बेहद करीब (25,989.45) जा पहुंचा था.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग

बढ़त और गिरावट वाले शेयर
बाजार में तेजी का नेतृत्व ईटरनल, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों ने किया. साथ ही टेक महिंद्रा, टीसीएस और लार्सन एंड टुब्रो में भी खरीदारी देखी गई. इसके विपरीत, ऊंचे भाव पर दबाव के चलते एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स जैसे बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक सेंटिमेंट स्थिर रहे, तो बाजार जल्द ही नए ऐतिहासिक शिखर को छू सकता है.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि, अमेरिकी व्यापार समझौते से जुड़े सकारात्मक संकेतों और एशियाई बाजारों की मजबूती से घरेलू बाजारों को समर्थन मिला है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की जोरदार वापसी और रुपये में मजबूती ने भी निवेशकों की धारणा को मजबूत किया है, हालांकि बीच-बीच में मुनाफावसूली देखने को मिली. उन्होंने बताया कि टैरिफ से जुड़ी चिंताएं फिलहाल कम हुई हैं, लेकिन आगे बाजार की दिशा काफी हद तक तीसरी तिमाही के नतीजों पर निर्भर करेगी, जो अब तक उम्मीद से कमजोर और मिश्रित रहे हैं.

वैश्विक बाजारों का हाल
एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225, हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजार भी मध्य सत्र में ज्यादातर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट

एफआईआई निवेश और कच्चा तेल
एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 2,254.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 68.89 डॉलर प्रति बैरल पर रहा.

पिछले सत्र का प्रदर्शन
सोमवार को सेंसेक्स 485.35 अंक की छलांग के साथ 84,065.75 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 173.60 अंक चढ़कर 25,867.30 के स्तर पर पहुंच गया था.

