शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 84,273 और निफ्टी 25,935 पर बंद हुआ

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को सकारात्मक रहा. मजबूत वैश्विक संकेतों और भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर निवेशकों के बीच बनी सकारात्मक उम्मीदों ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया. हालांकि, कारोबार के अंतिम घंटों में ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण बढ़त थोड़ी सीमित रही. प्रमुख सूचकांकों का हाल

बीएसई (BSE) सेंसेक्स 208.17 अंक यानी 0.25% की बढ़त के साथ 84,273.92 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के दौरान सेंसेक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 84,482.95 का उच्च स्तर छुआ. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 67.85 अंक यानी 0.26% की मजबूती के साथ 25,935.15 पर बंद हुआ. इंट्रा-डे कारोबार में निफ्टी 26,000 के बेहद करीब (25,989.45) जा पहुंचा था. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat) बढ़त और गिरावट वाले शेयर

बाजार में तेजी का नेतृत्व ईटरनल, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों ने किया. साथ ही टेक महिंद्रा, टीसीएस और लार्सन एंड टुब्रो में भी खरीदारी देखी गई. इसके विपरीत, ऊंचे भाव पर दबाव के चलते एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स जैसे बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक सेंटिमेंट स्थिर रहे, तो बाजार जल्द ही नए ऐतिहासिक शिखर को छू सकता है.