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रिकॉर्ड तेजी के साथ शेयर मार्केट बंद, सेंसेक्स में 918 अंकों का बड़ा उछाल

भारतीय शेयर मार्केट बंद होने पर सेंसेक्स 918 और निफ्टी 275 अंक उछला. आईटी और मिडकैप शेयरों में खरीदारी से बाजार में रौनक लौटी.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 4:01 PM IST

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मुंबई: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर जोरदार खरीदारी देखने को मिली. एक दिन की गिरावट के बाद दोनों प्रमुख सूचकांकों ने तेज वापसी की. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) 1.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,550.25 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) भी 1.16 प्रतिशत मजबूत होकर 24,050.60 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल दिखा.

वैश्विक संकेत और घरेलू खरीदारी का सहारा
बाजार की इस तेजी को चौतरफा समर्थन मिला. सुबह के सत्र में बाजार गैप-अप ओपनिंग के साथ खुले थे. पश्चिम एशिया (West Asia) में तनाव के बावजूद वैश्विक बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे थे. अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सुलह और सीजफायर की बातचीत की खबरों ने निवेशकों की घबराहट को काफी हद तक कम कर दिया. इसके अलावा, निचले स्तरों पर घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से की गई मजबूत लिवाली ने बाजार को ऊपर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.

छोटे और मझोले शेयरों में बंपर खरीदारी
आज के कारोबार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि फ्रंटलाइन इंडेक्स से ज्यादा जोश 'ब्रॉडर मार्केट' में दिखा. छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. मिडकैप इंडेक्स (Nifty Midcap) 1.48 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स (Nifty Smallcap) 1.67 फीसदी की जोरदार तेजी के साथ बंद हुए. इससे साफ पता चलता है कि बाजार में केवल चुनिंदा बड़े शेयरों तक ही तेजी सीमित नहीं थी, बल्कि खुदरा निवेशकों की भागीदारी भी काफी अच्छी रही.

सेक्टरवार प्रदर्शन
बाजार में सेक्टर्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा:

  • आईटी सेक्टर में तेजी: आईटी इंडेक्स आज का टॉप गेनर रहा, जिसमें निवेशकों ने तकनीकी शेयरों पर बड़ा भरोसा जताया.
  • दिग्गज शेयरों का सपोर्ट: एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो और श्रीराम फाइनेंस जैसे हैवीवेट शेयर आज निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स की सूची में शुमार रहे.
  • ये रहे सुस्त: दूसरी तरफ ऑटो, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंडेक्स बाजार की इस तूफानी तेजी में थोड़े पीछे छूट गए और उन्होंने बाकी सेक्टर्स की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया.

विशेषज्ञों का मानना है कि जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद बाजार को नीचे गिरने से रोक रही है. हालांकि, आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर बाजार की नजर टिकी रहेगी.

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