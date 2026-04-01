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वित्त वर्ष 2026-27 की दमदार शुरुआत, सेंसेक्स 73,134 पर हुआ क्लोज, 1,187 अंकों की भारी बढ़त

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने नए वित्त वर्ष (FY27) का आगाज शानदार बढ़त के साथ किया है. पिछले दो दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों ने निवेशकों को बड़ी राहत दी. बाजार में आए इस उछाल के पीछे मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबरें और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत रहे.

बाजार का लेखा-जोखा

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,186.77 अंक (1.65%) की भारी बढ़त के साथ 73,134.34 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 348 अंक (1.56%) चढ़कर 22,679.40 के स्तर पर स्थिर हुआ. हालांकि, बाजार ने दिन के ऊपरी स्तरों से कुछ बढ़त गंवा दी, क्योंकि सत्र के उत्तरार्ध में अमेरिका-ईरान भू-राजनीतिक तनाव को लेकर शुरुआती उत्साह थोड़ा कम होता दिखा.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

मिडकैप और स्मॉलकैप में जबरदस्त खरीदारी

दिग्गज शेयरों की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कहीं अधिक रौनक देखी गई. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 2.24% की तेजी रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 3.24% की छलांग लगाकर बंद हुआ. यह दर्शाता है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों का भरोसा तेजी से लौटा है.

सेक्टरवार प्रदर्शन

सबसे आगे: बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर PSU बैंक आज के कारोबार के सबसे बड़े हीरो रहे. इसके अलावा केमिकल और मीडिया सेक्टर में भी जबरदस्त लिवाली देखी गई.