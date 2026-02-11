शेयर बाजार में हरियाली, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले
भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भी तेजी के साथ बंद हुए थे. वहीं, आज शेयर बाजार में हरियाली देखने को मिली.
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को ग्रीन जोन में खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बढ़त के साथ ओपनिंग की. सेंसेस्क 65 अंकों की बढ़ोत्तरी के साथ 84,339 और निफ्टी 40 अंकों की बढ़त के साथ 25,975 पर ओपन हुआ. बता दें, विदेशी निवेश जारी रहने और घरेलू कमाई के मजबूत संकेतों के बीच भारतीय इक्विटी बाजार में हल्की बढ़त दिखाई दी.
टाइटन 3 फीसदी के वृद्धि के साथ सबसे मुनाफे वाला शेयर रहा. इसके बाद टाटा स्टील और पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन दोनों में भी करीब 1-1 फीसदी की बढ़ोत्तरी देखी गई. वहीं, एक्सिस बैंक (Axis Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी (HDFC Bank) बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.
एशियाई बाजारों में भी हरियाली देखने को मिली. दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने भी 0.1 फीसदी की बढ़त दिखाई. स्मॉल कैप कोस्डैक भी 0.33 फीसदी ऊपर चढ़ा. आज जापान में पब्लिक हॉलिडे है. इसलिए बाजार बंद हैं. बात वॉल स्ट्रीट की करें तो यहां गिरावट देखी गई. इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे. एशियाई मार्केट में, चीन का शंघाई इंडेक्स 0.22 बढ़ा, और शेनझेन 0.07 परसेंट गिरा, जापान का निक्केई 2.28 परसेंट बढ़ा, और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.33 परसेंट बढ़ा. साउथ कोरिया का कोस्पी 0.87 परसेंट चढ़ा.
एक्सपर्ट का मानना है कि अंतरिम इंडिया-अमेरिकी ट्रेड फ्रेमवर्क को लेकर लगातार उम्मीदें और मजबूत कॉर्पोरेट कमाई घरेलू इक्विटी को शॉर्ट-टर्म सपोर्ट दे रही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि निफ्टी के 26,000 के मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध के पास पहुंचने के साथ, ट्रेडर्स ऊंचे लेवल पर सावधानी भरा रवैया अपना सकते हैं. बुधवार को एशिया-पैसिफिक मार्केट में ज़्यादातर बढ़त रही, जबकि AI से जुड़े डर और कमजोर इकोनॉमिक डेटा की वजह से अमेरिकी मार्केट में नुकसान हुआ. अमेरिका की दिसंबर रिटेल सेल्स रिपोर्ट से पता चला कि कंज्यूमर स्पेंडिंग, इकोनॉमिस्ट्स द्वारा उम्मीद किए गए 0.4 परसेंट मंथली लाभ से कम थी.
