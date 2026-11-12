Stock Market Today: सुबह तेजी, दोपहर को ब्रेक; निफ्टी 25300 के नीचे, सेंसेक्स 86 अंक फिसला, बैंक निफ्टी 400 अंक उछला
स्टॉक मार्केट में आज यानी गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली.
Published : November 12, 2026 at 1:23 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में गुरुवार को पॉजिटिव रुख देखने को मिला. सुबह के सत्र में निफ्टी 25,300 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की मजबूत तेजी दर्ज की गई. बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार को सहारा मिला और निवेशकों का मनोबल ऊंचा रहा.
लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद दोनों प्रमुख सूचकांकों में दबाव नजर आया. सेंसेक्स 86 अंक के आसपास गिरा. तो वहीं निफ्टी भी 35 अंक के करीब गिरकर कारोबार करने लगा. इधर, पहले से ही निफ्टी के आईटी शेयरों पर दबाव बना रहा, जिससे तेजी थोड़ी सीमित हुई.
दिन के टॉप गेनर्स
दिन के कारोबार में निफ्टी के टॉप गेनर्स में एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस सबसे आगे रहे. एचडीएफसी लाइफ में मजबूत खरीदारी देखने को मिली. निवेशकों को कंपनी के आगे के प्रदर्शन को लेकर उम्मीद है. बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस में भी वित्तीय शेयरों में आई तेजी का फायदा मिला. एनबीएफसी सेक्टर में सकारात्मक संकेतों के कारण इन शेयरों में खरीदारी हो रही है.
निफ्टी लूजर्स
दूसरी ओर, निफ्टी के टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, एचयूएल और एमएंडएम शामिल रहे. कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण ओएनजीसी पर दबाव देखा गया. एचयूएल में एफएमसीजी सेक्टर में सुस्त मांग की चिंता के चलते बिकवाली हुई. वहीं, एमएंडएम में मुनाफावसूली की वजह से शेयर नीचे आया.
ऑटो सेक्टर में पिछले दिनों आई तेजी के बाद निवेशकों ने थोड़ा सतर्क रुख अपनाया. रियल्टी सेक्टर में आज जबरदस्त हलचल रही. ओबेरॉय रियल्टी, शोभा और सिग्नेचर ग्लोबल जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली.
त्योहारी सीजन के बाद भी घरों की मांग बनी रहने और नई परियोजनाओं की लॉन्चिंग की खबरों ने रियल्टी शेयरों को सहारा दिया. जानकारों का कहना है कि ब्याज दरों में स्थिरता और मजबूत प्री-सेल्स की वजह से रियल्टी कंपनियों का प्रदर्शन आगे भी बेहतर रह सकता है.
आईटी सेक्टर का हाल
आईटी सेक्टर आज दबाव में रहा. टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट देखने को मिली. अमेरिका में मांग को लेकर अनिश्चितता और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल ने आईटी शेयरों पर असर डाला. निवेशक तिमाही नतीजों और आगे के ऑर्डर को लेकर सतर्क हैं.
नतीजों के चलते कई शेयर आज चर्चा में रहे। डीसीएक्स सिस्टम्स, हिंद कॉपर और कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में नतीजों के बाद हलचल दिखी. इसके अलावा, क्यूपिड, मिधानी और टाटा पावर भी नतीजों की वजह से सुर्खियों में रहे. टाटा पावर में पावर सेक्टर में बढ़ती मांग और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है.
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