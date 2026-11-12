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Stock Market Today: सुबह तेजी, दोपहर को ब्रेक; निफ्टी 25300 के नीचे, सेंसेक्स 86 अंक फिसला, बैंक निफ्टी 400 अंक उछला

स्टॉक मार्केट टुडे (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में गुरुवार को पॉजिटिव रुख देखने को मिला. सुबह के सत्र में निफ्टी 25,300 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की मजबूत तेजी दर्ज की गई. बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार को सहारा मिला और निवेशकों का मनोबल ऊंचा रहा.

लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद दोनों प्रमुख सूचकांकों में दबाव नजर आया. सेंसेक्स 86 अंक के आसपास गिरा. तो वहीं निफ्टी भी 35 अंक के करीब गिरकर कारोबार करने लगा. इधर, पहले से ही निफ्टी के आईटी शेयरों पर दबाव बना रहा, जिससे तेजी थोड़ी सीमित हुई.