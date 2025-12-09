ETV Bharat / business

लाल निशान पर खुले भारतीय बाजार, सेंसेक्स 451 अंक गिरा

मुंबई: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुला. शुरुआती कारोबार में निवेशकों की बिकवाली हावी रही, जिसके चलते सेंसेक्स में तेज गिरावट देखने को मिली. 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 9:20 बजे तक 451.63 अंक या 0.53% टूटकर 84,651.06 पर आ गया. इसी तरह, 50 शेयरों वाला निफ्टी भी दबाव में दिखा और 139.85 अंक या 0.54% गिरकर 25,820.70 के स्तर पर पहुंच गया. वैश्विक संकेतों में कमजोरी और विदेशी निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजारों पर दिखाई दे रहा है. बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में शुरुआती गिरावट देखी गई.