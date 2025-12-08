भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 610 अंक टूटा, निफ्टी 25,960 के नीचे
भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद (getty image)
Published : December 8, 2025 at 3:52 PM IST
मुंबई: स्टॉक मार्केट में आज भारी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स 609.68 अंक गिरकर 85,102.69 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 225.90 अंक फिसलकर 25,960.55 पर आ गया. वैश्विक बाजारों में कमजोरी और निवेशकों की बिकवाली से सूचकांकों पर दबाव बना रहा.
यह खबर अपडेट की जा रही है.