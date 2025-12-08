ETV Bharat / business

भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 610 अंक टूटा, निफ्टी 25,960 के नीचे

सेंसेक्स 610 और निफ्टी 226 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए. वैश्विक कमजोरी और निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर भारी दबाव देखा गया.

भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read
मुंबई: स्टॉक मार्केट में आज भारी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स 609.68 अंक गिरकर 85,102.69 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 225.90 अंक फिसलकर 25,960.55 पर आ गया. वैश्विक बाजारों में कमजोरी और निवेशकों की बिकवाली से सूचकांकों पर दबाव बना रहा.

यह खबर अपडेट की जा रही है.

