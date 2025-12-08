ETV Bharat / business

लाल निशान में शुरू हुआ कारोबार, सेंसेक्स 316 अंक टूटा, निफ्टी 26,079 पर खुला कमजोर

मुंबई: विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार दबाव में रहा. बीएसई सेंसेक्स 316.52 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,395.85 अंक पर और एनएसई निफ्टी 106.70 अंक या 0.41 प्रतिशत फिसलकर 26,079.75 अंक पर बंद हुआ.

भारी स्टॉक्स में नुकसान

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी इंडिया, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, पावरग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर नुकसान में रहे. इन कंपनियों में बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव महसूस किया गया.

टेक और ऑटो सेक्टर में बढ़त

दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इटर्नल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाटा स्टील के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. इन सेक्टर्स की मजबूती ने बाजार में गिरावट को कुछ हद तक सीमित किया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल के भाव

एशियाई बाजारों में जापान का निक्की 225, चीन का SSE कम्पोजिट और दक्षिण कोरिया का KOSPI फायदे में रहे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में बंद हुआ. अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे. अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.83 डॉलर प्रति बैरल पर रहा.