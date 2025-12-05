ETV Bharat / business

Sensex और Nifty हल्की गिरावट के साथ खुले, निवेशकों की निगाहें RBI की MPC बैठक पर टिकीं

आरबीआई के नीतिगत फैसलों के बीच बाजार में सपाट कारोबार, निफ्टी 26000 से ऊपर

Published : December 5, 2025 at 10:04 AM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की कमजोरी के साथ खुले, क्योंकि निवेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. तीन दिनों तक चली बैठक के बाद समिति आज सुबह 10 बजे रेपो रेट की घोषणा करेगी, जिसके चलते बाजार की शुरुआत से ही सतर्क रुख देखने को मिला.

सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स 85,187 के स्तर पर खुला, जो पिछले सत्र की तुलना में 79 अंक या 0.09 प्रतिशत नीचे था. इसी तरह, निफ्टी में भी मामूली गिरावट देखी गई और यह 26,021 पर खुलते ही 12 अंक या 0.05 प्रतिशत फिसल गया. शुरुआती कारोबार में बाजार का मूड सतर्क दिखाई दिया, जिसकी वजह MPC के निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता और वैश्विक संकेत रहे.

भारतीय बाजार के कई प्रमुख शेयरों ने शुरुआती चरण में दबाव डाला. रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, सन फार्मा और टाइटन जैसे दिग्गज शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे. इन कंपनियों में बिकवाली का असर प्रमुख सूचकांकों पर भी परिलक्षित हुआ.

दूसरी ओर, कुछ कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाज़ार में कुछ स्थिरता बनाए रखने में मदद की. BEL, ईटर्नल, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों ने सकारात्मक शुरुआत की और दिन की शुरुआत में टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहीं.

ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी का माहौल छाया रहा. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.07 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.30 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा. इससे संकेत मिलता है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों की धारणा फिलहाल कमजोर बनी हुई है.

सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे अधिक दबाव दिखाई दिया और दोनों इंडेक्स 0.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ नीचे फिसल गए. हालांकि, रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी का रुख दिखा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करने में सक्षम रहा.

मुद्रा बाजार की बात करें तो रुपये ने गुरुवार को अच्छी रिकवरी दिखाई. यह 90.42 के निचले स्तर से उछलकर 89.97 पर बंद हुआ, जिससे बाजार में कुछ हद तक स्थिरता का संकेत मिला. विश्लेषकों का मानना है कि आज RBI गवर्नर की टिप्पणी रुपये की अल्पकालिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी.

