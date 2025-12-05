ETV Bharat / business

Sensex और Nifty हल्की गिरावट के साथ खुले, निवेशकों की निगाहें RBI की MPC बैठक पर टिकीं

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की कमजोरी के साथ खुले, क्योंकि निवेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. तीन दिनों तक चली बैठक के बाद समिति आज सुबह 10 बजे रेपो रेट की घोषणा करेगी, जिसके चलते बाजार की शुरुआत से ही सतर्क रुख देखने को मिला.

सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स 85,187 के स्तर पर खुला, जो पिछले सत्र की तुलना में 79 अंक या 0.09 प्रतिशत नीचे था. इसी तरह, निफ्टी में भी मामूली गिरावट देखी गई और यह 26,021 पर खुलते ही 12 अंक या 0.05 प्रतिशत फिसल गया. शुरुआती कारोबार में बाजार का मूड सतर्क दिखाई दिया, जिसकी वजह MPC के निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता और वैश्विक संकेत रहे.

भारतीय बाजार के कई प्रमुख शेयरों ने शुरुआती चरण में दबाव डाला. रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, सन फार्मा और टाइटन जैसे दिग्गज शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे. इन कंपनियों में बिकवाली का असर प्रमुख सूचकांकों पर भी परिलक्षित हुआ.

दूसरी ओर, कुछ कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाज़ार में कुछ स्थिरता बनाए रखने में मदद की. BEL, ईटर्नल, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों ने सकारात्मक शुरुआत की और दिन की शुरुआत में टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहीं.