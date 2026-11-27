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Stock Market Today 27 November: सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 25850 के नीचे; 1% तक गिरे HDFC-BEL

स्टॉक मार्केट टुडे 27 नवंबर 2026 (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार की शुरुआत आज कमजोरी के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूटकर नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 25,850 के नीचे फिसल गया. शुरुआती गिरावट में बैंकिंग और डिफेंस शेयरों पर दबाव दिखा, जहां एचडीएफसी बैंक और बीईएल 1 फीसदी तक फिसल गए और बाजार पर बिकवाली का असर साफ नजर आया.

इससे पहले बाजार में गुरुवार को सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन अंत में दोनों प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए थे. निफ्टी 65 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 390 अंकों की तेजी दर्ज की गई. सेक्टर के लिहाज से कैपिटल मार्केट, रियल्टी और आईटी इंडेक्स में 3 फीसदी से ज्यादा की दमदार रैली देखने को मिली. वहीं, कंज्यूमर इंडेक्स सबसे ज्यादा कमजोर रहा और 1 फीसदी से अधिक टूट गया.