Stock Market Today 27 November: सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 25850 के नीचे; 1% तक गिरे HDFC-BEL
Stock Market Today 27 November: आज बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. सेंसेक्स 300 अंक गिरकर खुला. निफ्टी भी 25,800 के नीचे फिसला.
Published : November 27, 2026 at 9:23 AM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार की शुरुआत आज कमजोरी के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूटकर नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 25,850 के नीचे फिसल गया. शुरुआती गिरावट में बैंकिंग और डिफेंस शेयरों पर दबाव दिखा, जहां एचडीएफसी बैंक और बीईएल 1 फीसदी तक फिसल गए और बाजार पर बिकवाली का असर साफ नजर आया.
इससे पहले बाजार में गुरुवार को सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन अंत में दोनों प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए थे. निफ्टी 65 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 390 अंकों की तेजी दर्ज की गई. सेक्टर के लिहाज से कैपिटल मार्केट, रियल्टी और आईटी इंडेक्स में 3 फीसदी से ज्यादा की दमदार रैली देखने को मिली. वहीं, कंज्यूमर इंडेक्स सबसे ज्यादा कमजोर रहा और 1 फीसदी से अधिक टूट गया.
एक्सपर्ट की राय
तकनीकी नजरिए से बाजार को निफ्टी में 25,950 और सेंसेक्स में 84,500 के जोन के पास फिर से रुकावट का सामना करना पड़ा. कोटक नियो के हेड - इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान के मुताबिक, शॉर्ट-टर्म में बाजार का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन फ्रेश अपट्रेंड रैली के लिए निफ्टी में 26,000 और सेंसेक्स में 84,700 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट जरूरी है.
उन्होंने कहा कि इसके ऊपर निकलने के बाद बाजार निफ्टी 26,200-26,300 और सेंसेक्स 85,300-85,600 की ओर बढ़ सकता है. दूसरी तरफ, डे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी 25,700 और सेंसेक्स 84,000 अहम सपोर्ट लेवल होगा. इसके नीचे फिसलने पर बाजार में निफ्टी 25,600-25,550 और सेंसेक्स 83,500-83,300 तक तेज इंट्राडे गिरावट देखने को मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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