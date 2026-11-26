ETV Bharat / business

Stock Market Today: Sensex 200 अंक उछला, Nifty 25,850 के पार; Infosys-Axis Bank 3% तक चढ़े

स्टॉक मार्केट टुडे 26 नवंबर 2026 (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार की तेजी आज, गुरुवार को भी जारी है, जहां सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा चढ़ा और निफ्टी 25,850 के ऊपर कारोबार करता दिखा. शुरुआती कारोबार में इंफोसिस और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज शेयर 3 फीसदी तक चढ़ गए. लेकिन निफ्टी में ये तेजी ज्यादा देर टीक नहीं पाई.

निफ्टी शुरुआती कारोबार में हल्की गिरावट के साथ 25,786.10 पर आ गया, जो पिछले बंद 25,819.25 के मुकाबले 32.35 अंक यानी 0.13 फीसदी नीचे है. निफ्टी ने दिन की शुरुआत 25,873.20 पर की थी, लेकिन शुरुआती बढ़त टिक नहीं पाई और इंडेक्स लाल निशान में फिसल गया, जो बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और सतर्क रुख को दर्शाता है.

इधर, सुबह 9:27 बजे बीएसई सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ 84,016.10 पर कारोबार करता दिखा, जो पिछले बंद 83,938.28 के मुकाबले 77.82 अंक यानी 0.09 फीसदी ऊपर है. सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 84,301.40 पर की और शुरुआती कारोबार में 84,326.40 के हाई तक पहुंचा, जबकि 83,893.39 के लो तक भी फिसला, जो बाजार में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बीच सतर्क लेकिन पॉजिटिव रुख को दर्शाता है.