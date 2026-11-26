Stock Market Today: Sensex 200 अंक उछला, Nifty 25,850 के पार; Infosys-Axis Bank 3% तक चढ़े
Stock Market Today 26 November 2026: सेसेक्स-निफ्टी की प्री-मार्केट ओपनिंग तेजी के साथ हुई. लेकिन सुबह 9.27 बजे तक निफ्टी में हल्की गिरावट आई.
Published : November 26, 2026 at 9:36 AM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार की तेजी आज, गुरुवार को भी जारी है, जहां सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा चढ़ा और निफ्टी 25,850 के ऊपर कारोबार करता दिखा. शुरुआती कारोबार में इंफोसिस और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज शेयर 3 फीसदी तक चढ़ गए. लेकिन निफ्टी में ये तेजी ज्यादा देर टीक नहीं पाई.
निफ्टी शुरुआती कारोबार में हल्की गिरावट के साथ 25,786.10 पर आ गया, जो पिछले बंद 25,819.25 के मुकाबले 32.35 अंक यानी 0.13 फीसदी नीचे है. निफ्टी ने दिन की शुरुआत 25,873.20 पर की थी, लेकिन शुरुआती बढ़त टिक नहीं पाई और इंडेक्स लाल निशान में फिसल गया, जो बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और सतर्क रुख को दर्शाता है.
इधर, सुबह 9:27 बजे बीएसई सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ 84,016.10 पर कारोबार करता दिखा, जो पिछले बंद 83,938.28 के मुकाबले 77.82 अंक यानी 0.09 फीसदी ऊपर है. सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 84,301.40 पर की और शुरुआती कारोबार में 84,326.40 के हाई तक पहुंचा, जबकि 83,893.39 के लो तक भी फिसला, जो बाजार में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बीच सतर्क लेकिन पॉजिटिव रुख को दर्शाता है.
सेक्टोरल मोर्चे पर मिला-जुला रुख देखने को मिला, जिसमें आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर सबसे ज्यादा बढ़त रही. वहीं मेटल, रियल्टी, प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में रहे. दूसरी ओर सिमेंट, ऑयल एंड गैस, मीडिया, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा, जबकि हेल्थकेयर और फार्मा इंडेक्स सुस्त बने रहे.
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