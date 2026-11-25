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Stock Market Today: सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंक उछला, निफ्टी 25,650 के पार; बाजार में आई जोरदार तेजी

स्टॉक मार्केट टुडे 25 नवंबर 2026 (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में शानदार तेजी देखने को मिली. प्री-मार्केट सेशन में ही सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी 25,650 के ऊपर पहुंच गया. शुरुआती कारोबार से ही बाजार में खरीदारी का जोर दिखा, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ गया.

निफ्टी50 308.70 अंक यानी 1.22 फीसदी की उछाल के साथ 25,658.35 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है. पिछले बंद 25,349.65 के मुकाबले इंडेक्स ने 25,658.35 पर ही ओपनिंग की और अब मजबूती नजर आ रही है. बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों में जोरदार खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है.