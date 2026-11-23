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Stock Market Today, 23 November: सेंसेक्स 500 अंक की उछाल के बाद पलटी बाजी, निफ्टी 25900 के ऊपर से फिसला

नई दिल्ली: शेयर बाजार की शुरुआत आज, सोमवार 23 नवंबर को शानदार रही. ओपनिंग बेल पर सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा उछल गया और निफ्टी 25,900 के ऊपर पहुंच गया. आईटी इंडेक्स में तो 2 फीसदी की तगड़ी रैली देखने को मिली, जिससे शुरुआती कारोबार में निवेशकों में जोश दिखा.

सेंसेक्स ने खुलते ही 84,421.97 का स्तर छुआ और 84,662.96 के हाई तक पहुंच गया. लेकिन यह तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई. सुबह 9:27 बजे तक बाजार ने ऊपरी स्तरों से सारी बढ़त गंवा दी और दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में आ गए. सेंसेक्स 261.58 अंक यानी 0.31 फीसदी की गिरावट के साथ 83,658.13 पर आ गया. जबकि निफ्टी50 भी 95.65 अंक यानी 0.37 फीसदी टूटकर 25,704.95 पर ट्रेड करता दिखा.



(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)