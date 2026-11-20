ETV Bharat / business

Stock Market Today: मुनाफावसूली से लाल हुआ बाजार; सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक टूटा, निफ्टी 25500 के नीचे

स्टॉक मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में आज शुक्रवार, 20 नवंबर को कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. गुरुवार को करीब 1000 अंक की तूफानी तेजी के बाद निवेशकों ने आज मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिसका असर ओपनिंग पर साफ दिखा. कमजोर ग्लोबल संकेतों और मेटल शेयरों में तेज गिरावट ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुलकर ट्रेड करते दिखे.

हालांकि, करेंसी मार्केट से थोड़ी राहत की खबर आई है. भारतीय रुपया आज 0.1 फीसदी की मजबूती के साथ 93.20 रुपये प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 93.29 रुपये प्रति डॉलर था. रुपये में आई इस मामूली तेजी से आयातकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता के बीच बाजार में अभी सतर्कता बनी हुई है.

सेंसेक्स-निफ्टी की ओपनिंग कैसी रही? गुरुवार की जोरदार तेजी के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर हुई है, जहां सुबह 9:27 बजे बीएसई सेंसेक्स 261.28 अंक यानी 0.31 फीसदी की गिरावट के साथ 82,760.47 पर ट्रेड करता दिखा. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी हल्की गिरावट के साथ 25,455.75 पर ट्रेड करता दिखा, जो 60.10 अंक यानी 0.24 फीसगी नीचे है. निफ्टी ने आज 25,368 पर ओपनिंग की, जबकि दिन का हाई 25,491.25 और लो 25,345.20 रहा, जिससे साफ है कि शुरुआती कारोबार में बाजार पर हल्का दबाव बना हुआ है.