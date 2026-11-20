Stock Market Today: मुनाफावसूली से लाल हुआ बाजार; सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक टूटा, निफ्टी 25500 के नीचे
Stock Market Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों और मेटल शेयरों में तेज गिरावट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुलकर ट्रेड करते दिखे.
Published : November 20, 2026 at 9:44 AM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में आज शुक्रवार, 20 नवंबर को कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. गुरुवार को करीब 1000 अंक की तूफानी तेजी के बाद निवेशकों ने आज मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिसका असर ओपनिंग पर साफ दिखा. कमजोर ग्लोबल संकेतों और मेटल शेयरों में तेज गिरावट ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुलकर ट्रेड करते दिखे.
हालांकि, करेंसी मार्केट से थोड़ी राहत की खबर आई है. भारतीय रुपया आज 0.1 फीसदी की मजबूती के साथ 93.20 रुपये प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 93.29 रुपये प्रति डॉलर था. रुपये में आई इस मामूली तेजी से आयातकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता के बीच बाजार में अभी सतर्कता बनी हुई है.
सेंसेक्स-निफ्टी की ओपनिंग कैसी रही?
गुरुवार की जोरदार तेजी के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर हुई है, जहां सुबह 9:27 बजे बीएसई सेंसेक्स 261.28 अंक यानी 0.31 फीसदी की गिरावट के साथ 82,760.47 पर ट्रेड करता दिखा.
वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी हल्की गिरावट के साथ 25,455.75 पर ट्रेड करता दिखा, जो 60.10 अंक यानी 0.24 फीसगी नीचे है. निफ्टी ने आज 25,368 पर ओपनिंग की, जबकि दिन का हाई 25,491.25 और लो 25,345.20 रहा, जिससे साफ है कि शुरुआती कारोबार में बाजार पर हल्का दबाव बना हुआ है.
मेटल शेयरों में क्यों आई गिरावट?
आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह मेटल शेयरों में आई तेज बिकवाली रही. ग्लोबल मार्केट में मेटल की कीमतों में कमजोरी और डिमांड को लेकर चिंता के चलते घरेलू मेटल स्टॉक्स पर दबाव बना. इसके अलावा, अमेरिका और यूरोप से आए कमजोर संकेतों ने भी निवेशकों का मूड बिगाड़ा.
गुरुवार को ऑटो और बैंक शेयरों ने बाजार को संभाला था, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली. एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुरुवार की बड़ी तेजी के बाद आज का करेक्शन सामान्य है और इसे हेल्दी माना जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)