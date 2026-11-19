Stock Market Today: प्री-ओपन में BULL की वापसी, मजबूती के साथ Sensex-Nifty की शुरुआत
Stock Market Today, 19 November: शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स की प्री-ओपनिंग सेशन मजबूती के साथ हुई.
कल की गिरावट के बाद आज स्टॉक मार्केट का हाल (सांकेतिक फोटो) (Etv Bharat)
Published : November 19, 2026 at 9:22 AM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स की प्री-ओपनिंग सेशन मजबूती के साथ हुई. बीएसई सेंसेक्स 42 अंक या 0.05 फीसदी बढ़कर 82,074.16 पर और एनएसई निफ्टी 47.85 अंक या 0.19 फीसदी बढ़कर 25,210.55 पर खुले. इधर, भारतीय रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.44 पर फ्लैट खुला.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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