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Stock Market Today: प्री-ओपन में BULL की वापसी, मजबूती के साथ Sensex-Nifty की शुरुआत

कल की गिरावट के बाद आज स्टॉक मार्केट का हाल (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स की प्री-ओपनिंग सेशन मजबूती के साथ हुई. बीएसई सेंसेक्स 42 अंक या 0.05 फीसदी बढ़कर 82,074.16 पर और एनएसई निफ्टी 47.85 अंक या 0.19 फीसदी बढ़कर 25,210.55 पर खुले. इधर, भारतीय रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.44 पर फ्लैट खुला.

(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)