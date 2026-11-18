Stock Market Today: Sensex 250 अंक से ज्यादा टूटा, Nifty 25400 के नीचे; TCS-Bajaj Finserv 2% तक फिसले
Sensex, Stock Market Today: बाजार में बेयर की वापसी होती नजर आ रही है. प्री-ओपन में सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर हैं.
Published : November 18, 2026 at 9:16 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 10:02 AM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार की शुरुआत बुधवार को कमजोर रही. सेंसेक्स प्री-ओपन में ही 150 अंक से ज्यादा टूट गया था और खुलते ही गिरावट बढ़कर 250 अंक से ज्यादा हो गई. निफ्टी भी 25,400 के नीचे आ गया. शुरुआती कारोबार में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला और निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है.
वहीं करेंसी मार्केट में भारतीय रुपये ने मामूली मजबूती दिखाई. रुपया डॉलर के मुकाबले 0.1 फीसदी मजबूत होकर 93.47 के पिछले बंद के मुकाबले 93.4050 पर खुला. हालांकि शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव रुपया की इस मजबूती पर हावी रहा.
TCS और Bajaj Finserv में सबसे ज्यादा बिकवाली
शुरुआती कारोबार में TCS और Bajaj Finserv में 2 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली. इन दिग्गज शेयरों में बिकवाली की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बढ़ गया. निवेशक ग्लोबल संकेतों और घरेलू सेक्टोरल कमजोरी के चलते मुनाफावसूली करते नजर आए.
सेक्टोरल हाल: फार्मा-हेल्थकेयर में खरीदारी
सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो ज्यादातर सेक्टर कमजोर रहे. मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल, FMCG, IT और ऑटो शेयरों में दबाव दिखा. रियल्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी सुस्त रहे.हालांकि फार्मा, मीडिया, हेल्थकेयर और मिड-स्मॉलकैप हेल्थकेयर इंडेक्स ने ट्रेंड के उल्टा चलकर मामूली बढ़त दर्ज की. ऑयल एंड गैस लगभग फ्लैट रहा, जो बाजार में व्यापक सतर्कता के बीच चुनिंदा खरीदारी को दिखाता है.
कच्चे तेल में गिरावट
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को मामूली गिरावट आई. तेल 93 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसल गया. ट्रेडर्स एक तरफ पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ते तनाव को तौल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई में रिकवरी के संकेतों पर भी नजर बनाए हुए हैं.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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