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Stock Market Today: Sensex 250 अंक से ज्यादा टूटा, Nifty 25400 के नीचे; TCS-Bajaj Finserv 2% तक फिसले

स्टॉक मार्केट टुडे (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: शेयर बाजार की शुरुआत बुधवार को कमजोर रही. सेंसेक्स प्री-ओपन में ही 150 अंक से ज्यादा टूट गया था और खुलते ही गिरावट बढ़कर 250 अंक से ज्यादा हो गई. निफ्टी भी 25,400 के नीचे आ गया. शुरुआती कारोबार में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला और निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है.

वहीं करेंसी मार्केट में भारतीय रुपये ने मामूली मजबूती दिखाई. रुपया डॉलर के मुकाबले 0.1 फीसदी मजबूत होकर 93.47 के पिछले बंद के मुकाबले 93.4050 पर खुला. हालांकि शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव रुपया की इस मजबूती पर हावी रहा.