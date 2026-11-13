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Stock Market Today: सेंसेक्स 480 अंक टूटा, निफ्टी 25150 के नीचे खुला; 5 रि

लाल निशान पर स्टॉक मार्केट (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

Stock Market Today, 13 November: शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की आज 13 नवंबर को शुरुआत कमजोर रही. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में ही बाजार में बिकवाली हावी हो गई और सेंसेक्स 480 अंकों से ज्यादा टूट गया. वहीं, निफ्टी भी 25,150 के नीचे फिसल गया. कल गुरुवार की मामूली तेजी के बाद आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे निवेशकों के चेहरे पर चिंता दिखी.

शुरुआती कारोबार में ही बड़े शेयरों में गिरावट ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया. महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक आज के सबसे बड़े ड्रैग रहे. इन दोनों शेयरों में तेज गिरावट की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बढ़ गया. इसके अलावा, बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली. निवेशक आज ग्लोबल संकेतों और रुपये की चाल पर भी नजर बनाए हुए हैं.