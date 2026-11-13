Stock Market Today: सेंसेक्स 480 अंक टूटा, निफ्टी 25150 के नीचे खुला; 5 रि
आज शुरुआती कारोबार में ही बिकवाली हावी हो गई. सेंसेक्स 480 अंकों से ज्यादा टूटा. निफ्टी भी 25,150 के नीचे गिर गया.
Published : November 13, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:38 AM IST
Stock Market Today, 13 November: शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की आज 13 नवंबर को शुरुआत कमजोर रही. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में ही बाजार में बिकवाली हावी हो गई और सेंसेक्स 480 अंकों से ज्यादा टूट गया. वहीं, निफ्टी भी 25,150 के नीचे फिसल गया. कल गुरुवार की मामूली तेजी के बाद आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे निवेशकों के चेहरे पर चिंता दिखी.
शुरुआती कारोबार में ही बड़े शेयरों में गिरावट ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया. महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक आज के सबसे बड़े ड्रैग रहे. इन दोनों शेयरों में तेज गिरावट की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बढ़ गया. इसके अलावा, बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली. निवेशक आज ग्लोबल संकेतों और रुपये की चाल पर भी नजर बनाए हुए हैं.
कैसी रही ओपनिंग?
3 सत्र की तेजी के बाद शुक्रवार की सुबह सेंसेक्स में अपने पिछले बंद 81,911.01 से नीचे खुला और शुरुआती कारोबार में 480 अंक टूटकर 81,250 अंक पर और निफ्टी भी कल के 25,299.35 के लेवल से 179.05 अंक फिसलकर 25,119.50 अंक पर ट्रेड करता दिखा. शुरुआती मिनटों में बाजार में हर तरफ लाल निशान छाया रहा. मिडकैप और स्मॉलकैप में भी हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन लार्जकैप में बिकवाली ज्यादा थी. हालांकि, सेंसेक्स गुरुवार को 31.61 अंक और निफ्टी 44.30 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने गुरुवार को 7,830.60 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे.
रुपया लगभग स्थिर
आज भारतीय रुपया लगभग स्थिर खुला. रुपया 94.0350 प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती कारोबार में 5 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.07 पर पहुंच गया. जबकि पिछला बंद 94.0425 प्रति डॉलर था. डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच रुपये की यह स्थिर शुरुआत निवेशकों के लिए राहत वाली खबर है.
ओपनिंग सत्र के टॉप गेनर्स, लूजर्स
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज फिनसर्व के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे. वहीं, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, एचसीएल टेक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में तेजी रही.
एशियाई बाजारों का हाल
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट में कारोबार कर रहे हैं जबकि जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट बढ़त में रहा. अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल का भाव 0.44 प्रतिशत फिसलकर 95.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.
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