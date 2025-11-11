ETV Bharat / business

मंगलवार को लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 177 और निफ्टी 51 अंक गिरा

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( IANS )

By IANS 2 Min Read

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 175.32 अंक गिरकर 83,358 पर कारोबार हो रहा था. वहीं निफ्टी 51.60 अंक गिरकर 25,522.75 पर बाजार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 88.67 पर कारोबार कर रहा था. गौर करें तो अमेरिकी शटडाउन बिल पर प्रगति और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के बीच मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हल्के लाल रंग में खुले. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 177 अंक या 0.21 फीसदी गिरकर 85,338 पर और निफ्टी 51 अंक या 0.20 फीसदी की गिरावट के साथ 25,523 पर बंद हुआ. ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 में केवल 0.09 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.06 फीसदी की गिरावट आई. निफ्टी पैक में टीसीएस, टेक महिंद्रा और डॉ रेड्डीज लैब्स प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस और एशियन पेंट्स शामिल थे. निफ्टी आईटी 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे ज्यादा लाभ में रहा. वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी, फार्मा और पीएसयू बैंक क्रमशः 0.71 फीसदी, 0.49 फीसदी, 0.16 फीसदी और 0.57 फीसदी नीचे रहे.