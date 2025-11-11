मंगलवार को लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 177 और निफ्टी 51 अंक गिरा
सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 177 अंक गिरकर 83,358 पर और निफ्टी 51 अंक गिरकर 25,523 पर कारोबार कर रहा था.
By IANS
Published : November 11, 2025 at 10:02 AM IST
मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 175.32 अंक गिरकर 83,358 पर कारोबार हो रहा था. वहीं निफ्टी 51.60 अंक गिरकर 25,522.75 पर बाजार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 88.67 पर कारोबार कर रहा था.
गौर करें तो अमेरिकी शटडाउन बिल पर प्रगति और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के बीच मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हल्के लाल रंग में खुले. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 177 अंक या 0.21 फीसदी गिरकर 85,338 पर और निफ्टी 51 अंक या 0.20 फीसदी की गिरावट के साथ 25,523 पर बंद हुआ.
ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 में केवल 0.09 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.06 फीसदी की गिरावट आई.
निफ्टी पैक में टीसीएस, टेक महिंद्रा और डॉ रेड्डीज लैब्स प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस और एशियन पेंट्स शामिल थे.
निफ्टी आईटी 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे ज्यादा लाभ में रहा. वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी, फार्मा और पीएसयू बैंक क्रमशः 0.71 फीसदी, 0.49 फीसदी, 0.16 फीसदी और 0.57 फीसदी नीचे रहे.
बाजार पर नजर रखने वालों ने कहा, "पिछले हफ्ते एआई ट्रेड कमजोर रहने के बाद नैस्डैक 2.2 फीसदी उछल गया. एआई शेयरों से रिटर्न उम्मीद से ज्यादा समय ले सकता है, लेकिन एआई शेयरों में कोई बुलबुला नहीं है, 2000 में टूटे टेक बुलबुले के विपरीत."
उन्होंने नोट किया कि नैस्डैक पीई 70 से ऊपर था और मार्च 2000 में कई टेक स्टॉक 150 से ऊपर थे, और एआई स्टॉक पीई मूल्यांकन अब 28 से 51 के बीच है एसएंडपी 500 में 1.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (DOW) में 0.81 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई.
एशियाई बाजारों में, चीन का शंघाई सूचकांक 0.46 प्रतिशत और शेन्ज़ेन में 0.67 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जापान का निक्केई 0.43 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.29 प्रतिशत कमजोर हुआ. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.38 प्रतिशत उछला.
सोमवार को, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 4,889 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) 1,787 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे.
उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 88.67 पर कारोबार कर रहा था.
