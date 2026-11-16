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स्टॉक मार्केट में तेजी: सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 25250 के पार; Asian Paints, Airtel के स्टॉक्स ने मारी छलांग

स्टॉक मार्केट में तेजी (सांकेतिक फोटो) ( Getty Images )

नई दिल्ली: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, सोमवार को स्टॉक मार्केट ने जोरदार शुरुआत की है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में खुले. प्री-ओपनिंग सेशन से ही बाजार में खरीदारी का माहौल दिखा, जिसके बाद सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा चढ़ गया और निफ्टी ने 25250 का स्तर पार कर लिया.

शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 ने 105.15 अंक यानी 0.42 फीसदी की बढ़त के साथ 25249.45 पर कारोबार किया. पिछले सत्र में निफ्टी 25,144.30 पर बंद हुआ था. कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,310.70 का इंट्राडे हाई भी छुआ. निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 शेयर हरे निशान में थे, जबकि 14 शेयरों में गिरावट देखी गई. इससे साफ है कि बाजार की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ भी काफी मजबूत रही.