स्टॉक मार्केट में तेजी: सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 25250 के पार; Asian Paints, Airtel के स्टॉक्स ने मारी छलांग
Stock Market Today: स्टॉक मार्केट में हफ्ते की शुरुआत हरे रंग में हुई. सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा चढ़ा. वहीं निफ्टी 25200 के पार पहुंचा.
Published : November 16, 2026 at 9:50 AM IST
नई दिल्ली: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, सोमवार को स्टॉक मार्केट ने जोरदार शुरुआत की है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में खुले. प्री-ओपनिंग सेशन से ही बाजार में खरीदारी का माहौल दिखा, जिसके बाद सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा चढ़ गया और निफ्टी ने 25250 का स्तर पार कर लिया.
शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 ने 105.15 अंक यानी 0.42 फीसदी की बढ़त के साथ 25249.45 पर कारोबार किया. पिछले सत्र में निफ्टी 25,144.30 पर बंद हुआ था. कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,310.70 का इंट्राडे हाई भी छुआ. निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 शेयर हरे निशान में थे, जबकि 14 शेयरों में गिरावट देखी गई. इससे साफ है कि बाजार की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ भी काफी मजबूत रही.
किसमें आई सबसे ज्यादा तेजी?
आज की तेजी की अगुवाई दिग्गज शेयरों ने की. एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल के शेयरों में करीब 2-2 फीसदी की जोरदार तेजी आई. इन दोनों शेयरों ने ही सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर उठाने में सबसे बड़ा योगदान दिया.सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार में ही 380 अंक की बढ़त के साथ 25,200 के ऊपर खुला था. इसके बाद खरीदारी और तेज हुई और सेंसेक्स 500 अंक से ऊपर चला गया. निवेशकों का भरोसा बना हुआ दिखा, जिसकी वजह से मिडकैप और स्मॉलकैप में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली.
बाजार में तेजी की वजह क्या है?
ग्लोबल बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला है. एफआईआई की बिकवाली थमने और डीआईआई की मजबूत खरीदारी ने भी सेंटीमेंट को मजबूत किया है.
इसके अलावा, तिमाही नतीजों का सीजन अब लगभग खत्म होने वाला है और ज्यादातर बड़ी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. बैंकिंग, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखी गई.
रुपये में 5 पैसे की मजबूती
कच्चे तेल की घटती कीमतों और घरेलू बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में US डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 94.13 पर पहुंच गया. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच अनिश्चितता के बीच मज़बूत डॉलर और बढ़ते US ट्रेजरी यील्ड ने बढ़त को रोक दिया. ईरान ने रविवार को बहरीन में US मिलिट्री बेस पर हमला किया था.
इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में, घरेलू यूनिट डॉलर के मुकाबले 94.22 पर खुली. इसने 94.13 का हाई और 94.25 का लो छुआ. शुक्रवार को, रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 94.19 पर बंद हुआ था.
इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो छह करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, 0.03 परसेंट बढ़कर 103.44 पर था. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड में 1.03 परसेंट गिरकर USD 94.85 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था.
एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को 5,736.55 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. इस बीच, शुक्रवार को जारी RBI के डेटा के मुताबिक, 6 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 2.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर USD 719.547 बिलियन हो गया. पिछले हफ्ते, फॉरेक्स रिजर्व 2.691 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर USD 717.056 बिलियन हो गया था.
पढ़ें: IPO Anchor Lock-in Expiry: 16 नवंबर से जियो प्लेटफॉर्म्स समेत 23 कंपनियों के एंकर शेयर होंगे अनलॉक, आपके पास है कोई?
पढ़ें: BSE Circuit Filter Change: 34 कंपनियों के सर्किट फिल्टर बदले, 16 नवंबर से लागू होगा नया प्राइस बैंड - पूरी लिस्ट