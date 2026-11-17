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Stock Market Closing: बाजार में लगातार दूसरे दिन रैली; सेंसेक्स 427 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी 25380 के ऊपर क्लोज

स्टॉक मार्केट क्लोजिंग (सांकेतिक फोटो) ( Getty Images )

नई दिल्ली: स्टॉक मार्केट में मंगलवार को भी तेजी की बहार रही. बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में आज भी रैली नजर आई. सेंसेक्स 427.40 अंक यानी 0.52 फीसदी की तेजी के साथ 82,532.19 के लेवल पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 ने 96.30 अंक यानी 0.38 फीसदी की बढ़त के साथ 25,387.40 पर क्लोजिंग दी.

दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,500 का लेवल भी छुआ, जो 26 फरवरी 2026 के बाद पहली बार है. निफ्टी ने इंट्राडे में 25,501 का नया स्विंग हाई बनाया. सेंसेक्स भी इंट्राडे में 9 महीने के हाई पर पहुंचा. बाजार में यह लगातार दूसरा सत्र था, जब निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई. इस तेजी की अगुवाई अदाणी एंटरप्राइजेज और आयशर मोटर्स ने की.