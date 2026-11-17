Stock Market Closing: बाजार में लगातार दूसरे दिन रैली; सेंसेक्स 427 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी 25380 के ऊपर क्लोज
Stock Market Closing, 17 November: स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ कारोबार हुआ. बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में आज भी रैली नजर आई.
Published : November 17, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 4:17 PM IST
नई दिल्ली: स्टॉक मार्केट में मंगलवार को भी तेजी की बहार रही. बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में आज भी रैली नजर आई. सेंसेक्स 427.40 अंक यानी 0.52 फीसदी की तेजी के साथ 82,532.19 के लेवल पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 ने 96.30 अंक यानी 0.38 फीसदी की बढ़त के साथ 25,387.40 पर क्लोजिंग दी.
दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,500 का लेवल भी छुआ, जो 26 फरवरी 2026 के बाद पहली बार है. निफ्टी ने इंट्राडे में 25,501 का नया स्विंग हाई बनाया. सेंसेक्स भी इंट्राडे में 9 महीने के हाई पर पहुंचा. बाजार में यह लगातार दूसरा सत्र था, जब निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई. इस तेजी की अगुवाई अदाणी एंटरप्राइजेज और आयशर मोटर्स ने की.
बैंक निफ्टी ने बनाया रिकॉर्ड, PSU बैंक-रियल्टी टॉप गेनर
मंगलवार के सत्र का सबसे बड़ा हीरो बैंक निफ्टी रहा. बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 62,442 के लेवल पर अपना ऑल-टाइम हाई बनाया और लगातार दूसरे सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ. इसमें सबसे ज्यादा योगदान पीएनबी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रहा.
सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी पीएसयू बैंक और रियल्टी टॉप गेनर रहे. निफ्टी पीएसयू बैंक लगातार दूसरे सत्र में चढ़ा, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई रही. खास बात यह रही कि पीएसयू बैंक इंडेक्स के सभी शेयर हरे निशान में बंद हुए. इसी तरह निफ्टी रियल्टी ने 2 सत्र की गिरावट का सिलसिला तोड़ा. ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट के दम पर इसमें तेजी आई और रियल्टी इंडेक्स के भी सभी शेयर हरे निशान में बंद हुए.
ऑटो-मेटल-फार्मा में भी लौटी तेजी, IT बना टॉप लूजर
निफ्टी ऑटो ने 3 सत्र की गिरावट का सिलसिला तोड़ा. आयशर मोटर्स और यूएनओ मिंडा के दम पर ऑटो इंडेक्स में तेजी आई. निफ्टी मेटल ने भी 3 सत्र के बाद बढ़त दर्ज की. निफ्टी फार्मा ने 4 सत्र की गिरावट को तोड़ा, जिसमें लॉरस लैब्स की अगुवाई रही.
वहीं, निफ्टी आईटी मंगलवार को टॉप सेक्टोरल लूजर रहा. यह करीब 1% टूटा, जिसे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और एचसीएल टेक ने नीचे खींचा. निफ्टी पीएसई, एनर्जी और एफएमसीजी भी लाल निशान में बंद हुए.ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन रहा फीकाबेंचमार्क इंडेक्स भले ही चढ़े हों, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन फीका रहा. निफ्टी स्मॉलकैप लगातार तीसरे सत्र में गिरा, जिसे अर्बन कंपनी और स्टरलाइट टेक ने नीचे खींचा. वहीं, निफ्टी मिडकैप ने 2 सत्र की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, जिसमें लॉरस लैब्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का योगदान रहा.
एक्सपर्ट की राय: 26000 तक जा सकता है निफ्टी
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नगराज शेट्टी ने कहा कि निफ्टी ने हाई वोलैटिलिटी के बीच अपनी अपसाइड मोमेंटम जारी रखा और 96 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ. निफ्टी ने 25,501 का नया स्विंग हाई बनाया, लेकिन हाई पर टिक नहीं पाया. हालांकि, बैंक निफ्टी ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा.उनके मुताबिक, निफ्टी इस समय 25,500 के अहम लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेजी से ऊपर बंद होने के लिए निर्णायक मोमेंटम की कमी है.
ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ उत्साहजनक नहीं थी, क्योंकि मिडकैप और स्मॉलकैप में सुस्त चाल देखने को मिली. निफ्टी का अंडरलाइंग ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है. 25,500 के ऊपर निर्णायक तेजी निफ्टी को निकट अवधि में 25,900-26,000 के अगले टारगेट तक ले जा सकती है. वहीं, नीचे की तरफ 25,100 पर तत्काल सपोर्ट है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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