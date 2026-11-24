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Stock Market Prediction For Tomorrow: गिरावट के बाद 25 नवंबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल? जानें सपोर्ट-रेजिस्टेंस

कल कैसी होगी बाजार की चाल? (सांकेतिक फोटो) ( ians )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में सोमवार को तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बेंचमार्क इंडेक्स हालिया रैली के बाद शार्पली टूट गए. सेंसेक्स 1,483.72 अंक यानी 1.77 फीसदी गिरकर 82,435.99 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 450.95 अंक यानी 1.75 फीसदी टूटकर 25,349.65 पर सेटल हुआ. इस गिरावट में निवेशकों की 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की दौलत साफ हो गई और बीएसई-लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 5,08,98,444.87 करोड़ रुपये रह गया.

अब सवाल है कि मंगलवार को बाजार की चाल कैसी रहेगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 हफ्तों में 14 फीसदी से ज्यादा की तेज रैली के बाद बाजार में कुछ कंसोलिडेशन आ सकता है. ऐसे में कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट-रेजिस्टेंस लेवल को समझना बेहद जरूरी है, ताकि ट्रेडर्स अपनी पोजिशन सही तरीके से प्लान कर सकें.