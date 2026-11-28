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Nifty Outlook For Next week: 4 हफ्ते की रैली के बाद बाजार ने लिया ब्रेक, तो अगले हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल?

अगले हफ्ते के लिए स्टॉक मार्केट आउटलुक (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: शेयर बाजार ने 4 हफ्तों की दमदार रैली के बाद शुक्रवार को ब्रेक लिया. मुनाफावसूली के दबाव में बाजार के प्रमुख इंडेक्सेस में करेक्शन देखने को मिली. क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल और घरेलू बॉन्ड यील्ड बढ़ने से निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ. मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड 94 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जिससे सप्लाई में रुकावट और महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ गई.

शुक्रवार के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए. हालांकि, ब्रॉडर मार्केट में मजबूती दिखी, जहां मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया. तो सेक्टर वाइज किसमें तेजी रही, किसमें गिरावट आई और आने वाले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहे, इस पर बजाज ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट-रिसर्च और मार्केट एक्सपर्ट पवित्र मुखर्जी ने आउटलुक बताया है.