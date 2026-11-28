Nifty Outlook For Next week: 4 हफ्ते की रैली के बाद बाजार ने लिया ब्रेक, तो अगले हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल?
Stock Market Prediction: 4 हफ्तों की रैली के बाद अगले हफ्ते निवेशक बाजार में उतरें तो किन लेवल्स पर फोकस करें, एक्सपर्ट की राय पढ़ें...
Published : November 28, 2026 at 12:24 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार ने 4 हफ्तों की दमदार रैली के बाद शुक्रवार को ब्रेक लिया. मुनाफावसूली के दबाव में बाजार के प्रमुख इंडेक्सेस में करेक्शन देखने को मिली. क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल और घरेलू बॉन्ड यील्ड बढ़ने से निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ. मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड 94 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जिससे सप्लाई में रुकावट और महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ गई.
शुक्रवार के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए. हालांकि, ब्रॉडर मार्केट में मजबूती दिखी, जहां मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया. तो सेक्टर वाइज किसमें तेजी रही, किसमें गिरावट आई और आने वाले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहे, इस पर बजाज ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट-रिसर्च और मार्केट एक्सपर्ट पवित्र मुखर्जी ने आउटलुक बताया है.
सेंसेक्स-निफ्टी का कारोबार कैसा रहा?
निफ्टी 50 शुक्रवार को 0.75 फीसदी गिरकर 25,607 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1.17 फीसदी टूटकर 83,339 पर सेटल हुआ. निफ्टी ने लगातार दो सेशन की जीत की लय को तोड़ा और करीब 1.1 फीसदी की गिरावट के साथ 25,600 के आसपास बंद हुआ. सेक्टोरल फ्रंट पर मेटल, मीडिया और एनर्जी सबसे बड़े गेनर रहे. वहीं, आईटी, ऑटो, रियल्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रमुख लैगार्ड रहे. इसका मतलब है कि निवेशकों ने इन सेक्टर्स में जमकर प्रॉफिट बुकिंग की.
ब्रॉडर मार्केट का परफॉर्मेंस
ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले मजबूती दिखाई. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.10 फीसदी की बढ़त रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.56 फीसदी की तेजी आई. यह बताता है कि छोटे और मझोले शेयरों में अभी भी खरीदारी का इंटरेस्ट बना हुआ है.
Nifty Outlook: अब क्या होगा?
एक्सपर्ट ने बताया कि शुक्रवार के सेशन में इंडेक्स ने बेयरिश कैंडल बनाई, जिसमें लोअर हाई और लोअर लो बना. यह साफ संकेत है कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली हावी रही. आने वाले सेशन में निफ्टी में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है. पिछले 5 हफ्तों में निफ्टी में 15 फीसदी से ज्यादा की तेज रैली आ चुकी है, इसलिए थोड़ा ठहराव हेल्दी माना जा रहा है. खासकर तब, जब मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में हैं और सामने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी और FOMC की रेट डिसीजन जैसी बड़ी घटनाएं हैं.
Nifty-Bank Nifty Outlook: सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल
उन्होंने कहा कि निफ्टी के 25,300-26,000 की रेंज में कंसोलिडेट करने की संभावना है. 26,000 के ऊपर टिकने पर ही नया अपमूव खुलेगा, जो पिछले ऑल-टाइम हाई 26,373 तक जा सकता है. वहीं, नीचे की तरफ 25,300 के नीचे ब्रेक होने पर 25,000-24,800 तक एक्सटेंडेड करेक्शन आ सकता है. निफ्टी का शॉर्ट-टर्म सपोर्ट 24,800-24,600 पर है, जो हाल के ब्रेकआउट एरिया, 20 दिन के EMA और 22,388-25,992 के अपमूव के 38.2 फीसदी रिट्रेसमेंट का संगम है.
बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने छोटी बेयरिश कैंडल बनाई, जिसमें लोअर हाई और लोअर लो बना. यह कंसोलिडेशन का संकेत है. आने वाले सेशन में बैंक निफ्टी 62,000-64,500 की ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर सकता है. पिछले 4 हफ्तों में 20 फीसदी से ज्यादा की रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हेल्दी है.
64,500 के ऊपर टिके रहने पर अपट्रेंड फिर शुरू होगा और 66,200 तक का अपसाइड खुल सकता है. यह 61,764 से 49,950 की गिरावट के 138.2% एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट पर आधारित है. नीचे की तरफ 61,000-61,500 जोन में शॉर्ट-टर्म सपोर्ट है, जो पिछले हफ्ते के लो, फरवरी 2026 के ऑल-टाइम हाई और हाल के अपमूव के अहम रिट्रेसमेंट सपोर्ट से मेल खाता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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