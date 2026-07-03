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बढ़त के साथ खुला बाजार: सेंसेक्स 650 अंक उछला, निफ्टी की रफ्तार देख गदगद हुए निवेशक

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज शुक्रवार का दिन बेहद शानदार रहा. सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और दोनों प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक करीब 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ खुले. इस जोरदार तेजी का मुख्य कारण आईटी, मेटल, फार्मा और केमिकल कंपनियों के शेयरों में हुई ताबड़तोड़ खरीदारी रही.

बाजार की शुरुआती बड़ी बातें

मुंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 650 अंक या 0.84 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ 78,152.34 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लगभग 200 अंक या 0.83 प्रतिशत की मजबूती लेकर 24,375.65 के स्तर पर खुला. बाजार के इस शुरुआती उछाल से निवेशकों ने कुछ ही मिनटों में मोटी कमाई की.

सेक्टर्स का हाल: कहां रही तेजी, कहां मंदी?

बाजार को ऊपर ले जाने में आज आईटी कंपनियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई.

आईटी और मेटल में धूम: निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 2 प्रतिशत की बड़ी तेजी देखी गई. इसके साथ ही मेटल (धातु) इंडेक्स भी 1.66 प्रतिशत ऊपर चढ़ गया.

छोटे और फार्मा शेयर चमके: छोटे आईटी और टेलीकॉम शेयरों के साथ-साथ केमिकल इंडेक्स में 0.82 प्रतिशत और फार्मा इंडेक्स में 0.72 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. छोटे और मझोले शेयरों में भी निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया.

यहां दिखा दबाव: इस चौतरफा तेजी के बीच बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सुस्ती रही. सरकारी बैंकों का इंडेक्स (Nifty PSU Bank) 0.87 प्रतिशत गिर गया. इसके अलावा टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, एसबीआई और एक्सिस बैंक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली.