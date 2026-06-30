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शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत: सेंसेक्स 277 अंक चढ़कर खुला, निफ्टी भी हरे निशान पर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन अच्छी बढ़त के साथ शुरू हुआ. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बावजूद, घरेलू निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक हरे निशान पर खुले. इस तेजी से निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. बाजार का शुरुआती हाल

कारोबार की शुरुआत होते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 277.14 अंक (0.36%) की बढ़त के साथ 77,005.51 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 85.80 अंक (0.35%) चढ़कर 24,032.05 पर पहुंच गया. बाजार खुलने के बाद से ही बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार को ऊपर बनाए रखने में मदद की. सेक्टरों का प्रदर्शन

आज के कारोबार में अलग-अलग सेक्टरों में मिला-जुला असर देखा जा रहा है: बढ़त वाले सेक्टर: रियल्टी सेक्टर (Nifty Realty) सबसे आगे रहा और इसमें 0.54% की तेजी आई. इसके अलावा, प्राइवेट बैंक और ऑटो सेक्टर के शेयरों में 0.45% तक का उछाल देखा गया. केमिकल, सरकारी बैंक (PSU Banks), ऑयल एंड गैस और हेल्थकेयर शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई. गिरावट वाले सेक्टर: दूसरी तरफ, आईटी (IT) सेक्टर में 0.18% और मेटल सेक्टर में 0.13% की मामूली गिरावट दर्ज की गई. एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर भी हल्के दबाव में नजर आया.