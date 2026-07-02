हरे निशान पर खुला शेयर बाजार: कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी में भी तेजी
कच्चे तेल में गिरावट और जून की बंपर ऑटो बिक्री से आज शेयर बाजार हरे निशान में खुला; सेंसेक्स 300 अंक उछला.
Published : July 2, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह के कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. बाजार के दोनों मुख्य इंडेक्स बढ़त के साथ काम कर रहे हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 300 अंक मजबूत होकर 77,218.78 के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 86 अंकों की बढ़त के साथ 24,092.05 पर कारोबार कर रहा है. बाजार की इस तेजी की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, गाड़ियों की शानदार बिक्री और कंपनियों के अच्छे नतीजों की उम्मीद है.
बाजार में तेजी के 3 बड़े कारण
सस्ता हुआ कच्चा तेल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 1% से ज्यादा गिरकर 70.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. कच्चा तेल सस्ता होने से भारत का खर्च बचेगा और महंगाई कम होगी.
गाड़ियों की बंपर बिक्री: जून के महीने में देश में गाड़ियों की बिक्री बहुत अच्छी रही है. कारों और अन्य यात्री वाहनों की बिक्री में 24.1% की भारी बढ़ोतरी हुई है. इससे पता चलता है कि देश में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.
मुनाफे की उम्मीद: जानकारों का मानना है कि इस साल की पहली तिमाही में बैंकों और डिजिटल कंपनियों का मुनाफा काफी अच्छा रहने वाला है. इस वजह से निवेशक दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं.
आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी
आज के कारोबार में आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी है और यह 3% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया है. इसके अलावा मोबाइल कंपनियों, मेटल और जमीन-जायदाद से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हो रही है. दूसरी तरफ, सरकारी बैंकों और मीडिया कंपनियों के शेयरों में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है. नुकसान उठाने वाले बड़े शेयरों में एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी और भारती एयरटेल शामिल हैं, जो करीब 1% तक गिरे हैं.
मॉनसून पर रहेगी नजर
दुनियाभर के बाजारों की बात करें तो आज एशिया में मिला-जुला रुख है. जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में गिरावट है, जबकि हॉन्गकॉन्ग का बाजार बढ़त पर है. बीते कल अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार की यह तेजी आगे भी बनी रहेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि देश में मॉनसून (बारिश) कैसा रहता है, क्योंकि अभी तक कई राज्यों में उम्मीद से कम बारिश हुई है.
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