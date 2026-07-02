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हरे निशान पर खुला शेयर बाजार: कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी में भी तेजी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह के कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. बाजार के दोनों मुख्य इंडेक्स बढ़त के साथ काम कर रहे हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 300 अंक मजबूत होकर 77,218.78 के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 86 अंकों की बढ़त के साथ 24,092.05 पर कारोबार कर रहा है. बाजार की इस तेजी की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, गाड़ियों की शानदार बिक्री और कंपनियों के अच्छे नतीजों की उम्मीद है. बाजार में तेजी के 3 बड़े कारण सस्ता हुआ कच्चा तेल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 1% से ज्यादा गिरकर 70.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. कच्चा तेल सस्ता होने से भारत का खर्च बचेगा और महंगाई कम होगी. गाड़ियों की बंपर बिक्री: जून के महीने में देश में गाड़ियों की बिक्री बहुत अच्छी रही है. कारों और अन्य यात्री वाहनों की बिक्री में 24.1% की भारी बढ़ोतरी हुई है. इससे पता चलता है कि देश में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.