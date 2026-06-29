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यूएस-ईरान तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, फार्मा चमका, आईटी और ऑटो में गिरावट

सांकेतिक फोटो ( GETTY IMAGE )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे मिश्रित संकेतों और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद सुस्त और सपाट रही. तीन दिनों के लंबे वीकेंड के बाद खुले बाजार में निवेशक फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं. खाड़ी क्षेत्र में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से बाजार में सतर्कता का माहौल है. सपाट ओपनिंग और प्रमुख सूचकांक

कारोबार की शुरुआत में सुबह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 महज 5.75 अंक (0.02 प्रतिशत) की मामूली बढ़त के साथ 24,061.75 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 45.26 अंक (0.06 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 77,055.21 के स्तर पर खुला. फार्मा और हेल्थकेयर में तेजी, आईटी पर दबाव

बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो हेल्थकेयर और फार्मास्युटिकल सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखी जा रही है. निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.53 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.52 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं. इसके अलावा एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर भी 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में है. इसके विपरीत, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर आज बाजार पर सबसे बड़ा दबाव बना रहे हैं. निफ्टी आईटी इंडेक्स में 0.58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, निफ्टी ऑटो 0.44 प्रतिशत और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.38 प्रतिशत नीचे गिरकर कारोबार कर रहे हैं.