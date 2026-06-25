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कच्चे तेल में गिरावट से उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर खुला

शुरुआती कारोबार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. अधिकांश सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में कारोबार करते नजर आए.

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कच्चे तेल में भारी गिरावट से भारतीय शेयर बाजारों में रौनक (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 10:07 AM IST

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मुंबई: वैश्विक मोर्चे से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शानदार बढ़त के साथ हुई. अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक शुरुआती शांति समझौते के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम हुई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल घटकर 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. इस बड़ी राहत से ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से सामान्य हो गई है, जिसने घरेलू बाजार की धारणा को मजबूत करने का काम किया.

प्रमुख सूचकांकों का हाल
बाजार खुलने के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 400 अंकों यानी 0.52 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,391.07 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा और इसने 100 से अधिक अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए 24,125.85 के स्तर पर अपने कारोबार की शुरुआत की.

सेक्टोरल और ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन
शुरुआती कारोबार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. अधिकांश सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में कारोबार करते नजर आए. बाजार की इस तेजी की अगुवाई निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने की, जिसमें 1 प्रतिशत तक की बढ़त देखी गई. इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी (FMCG) सूचकांकों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई.

दूसरी ओर, मेटल (धातु) शेयरों में आज मुनाफावसूली हावी रही. निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ शुरुआती सत्र का एकमात्र प्रमुख घाटे वाला सेक्टर रहा. शुरुआती कारोबार में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, इंफोसिस, टाटा स्टील और कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया. हालांकि, छोटे और मझोले शेयरों में जबरदस्त उत्साह रहा. निफ्टी माइक्रोकैप 250 में 0.87 प्रतिशत और निफ्टी मिडकैप 100 में 0.63 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

क्या कहते हैं बाजार के विशेषज्ञ?
बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि जब तक निफ्टी 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बना हुआ है, तब तक बाजार का तकनीकी रुझान सकारात्मक रहेगा. बाजार को नीचे की तरफ 23,900 पर पहला और 23,750-23,790 के क्षेत्र में दूसरा मजबूत सपोर्ट हासिल है. यदि निफ्टी ऊपरी स्तरों पर 24,090-24,150 के रेजिस्टेंस जोन को पार कर टिका रहता है, तो शॉर्ट-कवरिंग के चलते बाजार तेजी से 24,300 के स्तर की ओर बढ़ सकता है.

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