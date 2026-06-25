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कच्चे तेल में गिरावट से उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर खुला

मुंबई: वैश्विक मोर्चे से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शानदार बढ़त के साथ हुई. अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक शुरुआती शांति समझौते के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम हुई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल घटकर 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. इस बड़ी राहत से ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से सामान्य हो गई है, जिसने घरेलू बाजार की धारणा को मजबूत करने का काम किया.

प्रमुख सूचकांकों का हाल

बाजार खुलने के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 400 अंकों यानी 0.52 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,391.07 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा और इसने 100 से अधिक अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए 24,125.85 के स्तर पर अपने कारोबार की शुरुआत की.

सेक्टोरल और ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन

शुरुआती कारोबार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. अधिकांश सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में कारोबार करते नजर आए. बाजार की इस तेजी की अगुवाई निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने की, जिसमें 1 प्रतिशत तक की बढ़त देखी गई. इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी (FMCG) सूचकांकों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई.