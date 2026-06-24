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मार्केट ओपनिंग: मामूली बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, आईटी शेयरों और कच्चे तेल में गिरावट से मिली राहत.

वैश्विक दबाव के बीच बुधवार को सेंसेक्स 76,331 और निफ्टी 23,828 पर मामूली बढ़त के साथ खुले, लेकिन तकनीकी स्तरों पर कमजोरी के संकेत हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 10:17 AM IST

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मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे मिले-जुले संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने मामूली रिकवरी दर्ज की है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 131.29 अंक (0.17%) की बढ़त के साथ 76,331.97 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 3.95 अंक (0.02%) की मामूली तेजी लेकर 23,828.05 के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक दबाव के बावजूद कुछ घरेलू कारक बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं. पीएल कैपिटल के हेड एडवाइजरी विक्रम कासत के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और आईटी शेयरों में निचले स्तरों से आया मामूली सुधार बाजार को शुरुआती उतार-चढ़ाव से स्थिरता देने में मदद कर सकता है. जून महीने में बाजार की अगुवाई करने वाले मजबूत शेयरों में निवेशक एक बार फिर खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं.

वैश्विक बाजारों का रुख और कमोडिटी अपडेट
भारतीय बाजारों में आई यह स्थिरता वैश्विक स्तर पर जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच देखने को मिली है. एक तरफ जहां गिफ्ट निफ्टी 0.20% की बढ़त के साथ 23,857.00 पर कारोबार कर रहा था, वहीं एशियाई बाजारों में कमजोरी दर्ज की गई. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.98% और ताइवान का वेटेड इंडेक्स 2.40% तक लुढ़क गया. इससे पहले अमेरिकी बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई थी, जहां एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.44% और नैस्डैक कंपोजिट 2.08% गिरकर बंद हुए थे.

कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.10% की कमजोरी के साथ 76.23 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है. इसके अलावा, सोने की कीमतों में भी $45.51 (1.11%) की बड़ी गिरावट देखी गई है.

तकनीकी स्तर और विश्लेषकों की राय
हालांकि बाजार की शुरुआती शुरुआत हरे निशान में हुई है, लेकिन तकनीकी जानकारों ने निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है. कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने बताया कि हाल ही में निफ्टी और सेंसेक्स क्रमशः 24,000 और 76,800 के मनोवैज्ञानिक स्तरों से नीचे आ गए हैं, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है. दैनिक चार्ट पर बनी 'बियरिश कैंडल' और इंट्राडे चार्ट पर 'लोअर टॉप' फॉर्मेशन आगे और गिरावट की संभावना की ओर इशारा करते हैं.

चौहान के अनुसार, आज के इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी का 23,900 (50-दिन का सिंपल मूविंग एवरेज) और सेंसेक्स का 76,500 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण है. यह स्तर बाजार की आगे की दिशा तय करेगा. यदि बाजार इन स्तरों के नीचे बना रहता है, तो निफ्टी फिसलकर 23,640-23,575 तक और सेंसेक्स 75,500-75,300 के स्तर तक जा सकता है. इसके विपरीत, यदि सूचकांक 23,900/76,500 के पार निकलने में कामयाब होते हैं, तो बाजार में 24,000-24,050 और 76,800-77,000 के स्तरों तक वापसी देखने को मिल सकती है.

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