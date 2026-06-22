ETV Bharat / business

Market Open Today: जोरदार तेजी के साथ खुला बाजार; सेंसेक्स 407 अंक उछला, निवेशकों के खिले चेहरे

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली के दम पर आज, 22 जून 2026 को भारतीय शेयर बाजार में शानदार बढ़त देखी जा रही है. शुरुआती कारोबार में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 407.12 अंक यानी 0.53% की तेजी के साथ 77,210.02 पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 114.75 अंक (0.48%) चढ़कर 24,129.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से घरेलू निवेशकों का मनोबल बढ़ा है. टाटा मोटर्स द्वारा 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा ऑर्डर हासिल करने और रिलायंस जियो के बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) की खबरों ने भी बाजार को रफ्तार दी है. आईटी, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की जा रही है.