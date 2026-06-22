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Market Open Today: जोरदार तेजी के साथ खुला बाजार; सेंसेक्स 407 अंक उछला, निवेशकों के खिले चेहरे

पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 10:00 AM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली के दम पर आज, 22 जून 2026 को भारतीय शेयर बाजार में शानदार बढ़त देखी जा रही है. शुरुआती कारोबार में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 407.12 अंक यानी 0.53% की तेजी के साथ 77,210.02 पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 114.75 अंक (0.48%) चढ़कर 24,129.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण
पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से घरेलू निवेशकों का मनोबल बढ़ा है. टाटा मोटर्स द्वारा 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा ऑर्डर हासिल करने और रिलायंस जियो के बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) की खबरों ने भी बाजार को रफ्तार दी है. आईटी, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की जा रही है.

रुपये में गिरावट से बढ़ी चिंता
एक तरफ जहां शेयर बाजार में हरियाली है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में कमजोरी जारी है. शुरुआती कारोबार में रुपया 9 पैसे और टूटकर 94.42 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. आयातकों (विशेषकर तेल कंपनियों) द्वारा डॉलर की बढ़ती मांग और वैश्विक बाजार में डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण रुपये पर दबाव देखा जा रहा है. हालांकि, विदेशी निवेशकों (FIIs) की ओर से भारतीय इक्विटी में आ रहे निवेश के कारण रुपये की गिरावट पर कुछ हद तक लगाम लगी है. विशेषज्ञ इस उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए हुए हैं.

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