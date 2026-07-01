हरे निशान में खुला बाजार, ग्लोबल संकेतों से सेंसेक्स 200 अंक उछला, निफ्टी 23,900 के पार
ग्लोबल तेजी से सेंसेक्स 200 अंक उछलकर 76,697 और निफ्टी 70 अंक चढ़कर 23,934 पर खुला, लेकिन कमजोर मानसून से बाजार में चिंता है.
Published : July 1, 2026 at 10:15 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत और सकारात्मक संकेतों के दम पर घरेलू शेयर बाजार ने बुधवार को शुरुआती कारोबार में दो दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले को तोड़ दिया. मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ही प्रमुख सूचकांक आज सुबह हरे निशान के साथ खुले. हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में कमजोर मानसून को लेकर बनी चिंताओं ने बाजार की इस शुरुआती रफ्तार पर थोड़ा लगाम लगाने का काम किया.
कारोबार की शुरुआत में निवेशकों के भारी उत्साह के चलते बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 200 से अधिक अंक यानी 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,697.37 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. ठीक इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 50 भी सुबह के सत्र में 70 अंक या 0.28 प्रतिशत की मजबूती दर्ज करते हुए 23,934.90 के ऊपरी स्तर को छूने में कामयाब रहा.
मीडिया और ऑटो सेक्टर्स में जोरदार लिवाली
आज सुबह के कारोबार में चौतरफा खरीदारी का माहौल देखने को मिला, जिसमें मीडिया, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर्स सबसे आगे रहे. सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 1 प्रतिशत से ज्यादा की शानदार तेजी आई. इसके ठीक पीछे निफ्टी ऑटो और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स भी एक-एक फीसदी से अधिक की मजबूती के साथ कारोबार करते दिखे. इसके अलावा एफएमसीजी (FMCG), आईटी (IT), रियल्टी और फार्मास्युटिकल शेयरों में भी निवेशकों ने अच्छी रुचि दिखाई.
इसके विपरीत, कुछ सेक्टर्स में मुनाफावसूली का दबाव साफ नजर आया. निफ्टी मेटल इंडेक्स आज का सबसे बड़ा लैकर्ड (पिछड़ने वाला सेक्टर) साबित हुआ और इसमें 0.61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही केमिकल्स और मिड-स्मॉल आईटी और टेलीकॉम सेक्टर्स के शेयर भी लाल निशान में कारोबार करते दिखे. निफ्टी के प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, हिंडालको इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू स्टील प्रमुख रूप से शामिल रहे.
वैश्विक मोर्चे से मिले मजबूत सपोर्ट
भारतीय बाजारों को आज ग्लोबल मार्केट से भरपूर सहयोग मिला. बीते सत्र में अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट पर शानदार तेजी रही, जहां तकनीकी शेयरों वाले नैस्डैक में 1.52 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.79 प्रतिशत का उछाल आया. इसी राह पर चलते हुए आज एशियाई बाजारों में जापान का निक्की इंडेक्स 0.8 प्रतिशत चढ़ गया. हालांकि, हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग 0.64 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ मिश्रित रुख दिखा रहे थे. कमोडिटी बाजार में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
एक्सपर्ट्स की राय: मानसून पर टिकी नजरें
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि भले ही विदेशी कारक भारतीय इक्विटी बाजार को सहारा दे रहे हैं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर कमजोर मानसून इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. जानकारों के मुताबिक, यदि देश में बारिश की कमी का यह सिलसिला लंबा खींचता है, तो इससे ग्रामीण इलाकों में वस्तुओं की मांग बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और साथ ही खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है.
इसी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स इस समय निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस (संतुलित) करने की सलाह दे रहे हैं. वे निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि वे इस अनिश्चितता के माहौल में हेल्थकेयर, फार्मा, पावर और चुनिंदा डिफेंस जैसे सुरक्षित यानी डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ अपना रुख करें.
यह भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट, इस बड़ी तेल कंपनी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर सस्ता किया