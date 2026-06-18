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वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में सपाट शुरुआत, आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय इक्विटी बाजारों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सपाट रुख देखने को मिला. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच निवेशकों और ट्रेडर्स ने सतर्कता का रुख अपनाया. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को निचला स्तर संभालने में मदद मिली. सुबह के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 59 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,095.99 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 8.75 अंक या 0.04 प्रतिशत टूटकर 24,076.95 के स्तर पर देखा गया. आईटी सेक्टर पर बढ़ा दबाव

बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी (IT) सेक्टर में देखने को मिल रही है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख के कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.70 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है. निफ्टी पैक में शामिल प्रमुख आईटी कंपनियां जैसे इंफोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो आज के शीर्ष नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहीं. इसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई. इसके विपरीत, घरेलू खपत से जुड़े सेक्टरों में तेजी रही. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी एफएमसीजी में 0.31-0.31 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. वहीं, मेटल इंडेक्स 0.25 प्रतिशत और केमिकल्स सेक्टर 0.21 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे.