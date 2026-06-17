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बाजार की दमदार शुरुआत, 284 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 24,000 के पार

मुंबई: बुधवार, 17 जून 2026 को भारतीय शेयर बाजार में तीन दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया है. आज सुबह के कारोबार में बाजार में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा है और यह बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है.

शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,817.58 अंक पर देखा गया, जिसमें केवल 8.58 अंकों की मामूली बढ़त रही. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 23,988 अंक पर कारोबार कर रहा है. इससे पहले सुबह बाजार अच्छे उछाल के साथ खुला था, जहां सेंसेक्स ने 77,093.17 का ऊंचा स्तर भी छुआ था, लेकिन बाद में मुनाफावसूली के कारण बढ़त खत्म हो गई.

किन सेक्टरों में है तेजी और कहां है मंदी?

आज बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. कुछ क्षेत्रों में अच्छी खरीदारी हो रही है, तो कुछ में बिकवाली का दबाव है:

बढ़त वाले सेक्टर्स: आज सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (घर में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे फ्रिज, एसी आदि) सेक्टर में है, जो 1.26% ऊपर है. इसके अलावा आईटी (IT), मीडिया, फार्मा (दवा कंपनियां) और हेल्थकेयर शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हो रही है.

गिरावट वाले सेक्टर्स: सबसे ज्यादा मार मेटल और रियल्टी सेक्टर्स पर पड़ी है. मेटल इंडेक्स 0.87% और रियल्टी 0.68% नीचे गिर गए हैं. इसके साथ ही ऑटो, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक के शेयर भी लाल निशान में यानी घाटे में चल रहे हैं.