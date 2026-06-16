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तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 272 अंक और निफ्टी 69 अंक मजबूत

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक शानदार बढ़त के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 272.87 अंक की तेजी के साथ 76,537.20 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 69.15 अंक उछलकर 23,921.55 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. बाजार की इस तेजी को विदेशी निवेशकों (FIIs) की नई खरीदारी से भी बड़ा सहारा मिला है.

अमेरिका-इरान शांति समझौते का बड़ा असर

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस वैश्विक तेजी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है. रविवार को दोनों देशों के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने पर सहमति बनी, जिससे दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण मार्ग से तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से सामान्य हो सकेगी. पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए इस समझौते पर आगामी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं. इस भू-राजनीतिक सुधार की वजह से वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.32 प्रतिशत गिरकर 82.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए बेहद सकारात्मक है.

वैश्विक बाजारों में रिकॉर्ड तेजी

अमेरिकी बाजारों में सोमवार को जबरदस्त रौनक रही, जहां नैस्डैक (Nasdaq) 3.07 प्रतिशत, एसएंडपी 500 1.65 प्रतिशत और डाउ जोंस 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए. इस सकारात्मक माहौल का असर एशियाई बाजारों पर भी दिखा, जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. हालांकि, हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट में दिखा.