यूएस-ईरान शांति समझौते से झूमा बाजार, सेंसेक्स 1112 अंक तो निफ्टी 335 अंक उछला
यूएस-ईरान शांति समझौते से शेयर बाजार झूमा; सेंसेक्स 1,112 और निफ्टी 335 अंक चढ़ा, जबकि रुपया 53 पैसे मजबूत होकर 93.65 पर पहुंचा.
Published : June 15, 2026 at 9:43 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. वैश्विक बाजारों से मिले बेहद सकारात्मक संकेतों के कारण घरेलू शेयर बाजार ने रिकॉर्ड बढ़त के साथ शुरुआत की है. शुरुआती कारोबार में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1,112.70 अंक की भारी छलांग लगाकर 76,648.74 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 335.55 अंक की जोरदार बढ़त के साथ 23,956.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. निफ्टी अब अपने 24,000 के ऐतिहासिक स्तर को छूने से बेहद करीब है.
बाजार में तेजी की मुख्य वजह
इस बड़ी तेजी का सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है. वीकेंड (शनिवार-रविवार) के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए एक शांति समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को दोबारा पूरी तरह से खोलने का फैसला किया गया है. इस खबर से दुनिया भर के निवेशकों का डर खत्म हो गया है और बाजारों में उत्साह का माहौल है.
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और मजबूत होता रुपया
यूएस-ईरान समझौते का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है. वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम तेजी से गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं. भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है. तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल कम होगा, जिससे देश में महंगाई घटने की उम्मीद है.
इस सकारात्मक खबर के बीच भारतीय करेंसी रुपये में भी शानदार मजबूती देखी गई. शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 53 पैसे मजबूत होकर 93.65 के स्तर पर आ गया. रुपये की इस मजबूती से भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों (FPIs) का भरोसा और बढ़ेगा.
इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रौनक
बाजार की इस तेजी में बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी और एनर्जी सेक्टर्स के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी जा रही है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में 2 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है. जानकारों का मानना है कि यदि बाजार इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, तो आज ही निफ्टी 24,000 का जादुई आंकड़ा पार कर सकता है.
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