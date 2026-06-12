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भारतीय बाजार की दमदार ओपनिंग, सेंसेक्स 1,000 अंक मजबूत, सभी सेक्टर्स हरे निशान में

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी देखने को मिली. विदेशी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से घरेलू निवेशकों का मनोबल काफी बढ़ गया. इसके चलते देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज—एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ खुले.

सेंसेक्स और निफ्टी की रफ्तार

सुबह के कारोबारी सत्र में बीएसई (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 1.35 प्रतिशत यानी करीब 1,000 अंकों की भारी उछाल के साथ 74,834 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.26 प्रतिशत या करीब 300 अंकों की बढ़त लेकर 23,455 के स्तर को छू गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि निचले स्तरों पर मजबूत घरेलू खरीदारी (DII) आने से बाजार को सहारा मिला है.

तेजी के मुख्य कारण

बाजार में आई इस बड़ी तेजी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण रहे. पहला कारण वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव का कम होना है. खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले की योजना को फिलहाल टाल दिया है और बातचीत में प्रगति की बात कही है. इस खबर से दुनिया भर के बाजारों ने राहत की सांस ली.

दूसरा बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी है. अमेरिकी क्रूड (WTI) करीब 3 फीसदी गिरकर 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड भी 1.59 फीसदी टूटकर 88.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

सभी सेक्टर्स में हरियाली

आज के कारोबार में बाजार के सभी सेक्टर्स हरे निशान (बढ़त) में ट्रेड कर रहे थे. सबसे ज्यादा फायदा रियल्टी और ऑटो सेक्टर को हुआ. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे आगे रहा और इसमें 2.51 प्रतिशत की तेजी आई. इसके बाद गाड़ियों की बिक्री से जुड़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.79 प्रतिशत मजबूत हुआ क्योंकि तेल सस्ता होने से ऑटो कंपनियों की लागत कम होती है.