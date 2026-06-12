ETV Bharat / business

भारतीय बाजार की दमदार ओपनिंग, सेंसेक्स 1,000 अंक मजबूत, सभी सेक्टर्स हरे निशान में

ग्लोबल तेजी और सस्ते कच्चे तेल से भारतीय बाजार में बंपर ओपनिंग हुई; सेंसेक्स 1000 अंक और निफ्टी 300 अंक उछलकर मजबूत हुए.

Etv Bharat
भारतीय बाजार की दमदार ओपनिंग (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी देखने को मिली. विदेशी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से घरेलू निवेशकों का मनोबल काफी बढ़ गया. इसके चलते देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज—एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ खुले.

सेंसेक्स और निफ्टी की रफ्तार
सुबह के कारोबारी सत्र में बीएसई (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 1.35 प्रतिशत यानी करीब 1,000 अंकों की भारी उछाल के साथ 74,834 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.26 प्रतिशत या करीब 300 अंकों की बढ़त लेकर 23,455 के स्तर को छू गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि निचले स्तरों पर मजबूत घरेलू खरीदारी (DII) आने से बाजार को सहारा मिला है.

तेजी के मुख्य कारण
बाजार में आई इस बड़ी तेजी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण रहे. पहला कारण वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव का कम होना है. खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले की योजना को फिलहाल टाल दिया है और बातचीत में प्रगति की बात कही है. इस खबर से दुनिया भर के बाजारों ने राहत की सांस ली.

दूसरा बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी है. अमेरिकी क्रूड (WTI) करीब 3 फीसदी गिरकर 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड भी 1.59 फीसदी टूटकर 88.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

सभी सेक्टर्स में हरियाली
आज के कारोबार में बाजार के सभी सेक्टर्स हरे निशान (बढ़त) में ट्रेड कर रहे थे. सबसे ज्यादा फायदा रियल्टी और ऑटो सेक्टर को हुआ. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे आगे रहा और इसमें 2.51 प्रतिशत की तेजी आई. इसके बाद गाड़ियों की बिक्री से जुड़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.79 प्रतिशत मजबूत हुआ क्योंकि तेल सस्ता होने से ऑटो कंपनियों की लागत कम होती है.

बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी दिखी. सरकारी बैंकों का इंडेक्स 1.45 प्रतिशत और प्राइवेट बैंकों का इंडेक्स 1.29 प्रतिशत चढ़ा. इसके अलावा मीडिया, केमिकल्स, सीमेंट, मेटल और फार्मा कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई.

विदेशी बाजारों का हाल
भारतीय बाजार को दुनिया भर के अन्य बाजारों से भी पूरा सहयोग मिला. अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र में नैस्डैक 2.54 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए थे. इसी राह पर चलते हुए एशियाई बाजारों में भी बड़ा उछाल आया. जापान का निक्केई इंडेक्स 3 प्रतिशत से ज्यादा, हांगकांग का हैंगसेंग 2 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 8 प्रतिशत से अधिक की भारी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे.

एक्सपर्ट्स की राय
बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, चार्ट पर खरीदारी के अच्छे संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, बाजार की यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि निफ्टी ऊपरी स्तरों पर टिक पाता है या नहीं. एक्सपर्ट्स ने निवेशकों के लिए निफ्टी का मजबूत सपोर्ट लेवल 23,000 से 23,100 के बीच बताया है, जबकि ऊपर की तरफ 23,600 से 23,650 के स्तर पर रुकावट देखी जा सकती है.

यह भी पढ़ें- पेट्रोल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30% तक इथेनॉल मिक्सिंग पर एक्साइज ड्यूटी खत्म

TAGGED:

SENSEX
SHARE MARKET
SHARE MARKET TODAY 12TH JUNE 2026
STOCK MARKET OPEN ALERT
STOCK MARKET NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.