तीन दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, मेटल और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से लुढ़का बाजार
Sensex और Nifty आज कमजोर वैश्विक संकेतों, धातु और आईटी शेयरों में भारी गिरावट, और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण नीचे खुले.
Published : January 30, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. मेटल सेक्टर में तेज गिरावट के कारण प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार करते नजर आए. सुबह करीब 9.30 बजे बीएसई सेंसेक्स 525 अंकों या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,040 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई निफ्टी 159 अंक या 0.63 प्रतिशत टूटकर 25,259 पर कारोबार करता दिखा. शुरुआती सत्र में ही बाजार पर बिकवाली का दबाव साफ नजर आया.
मिडकैप और स्मॉलकैप में ज्यादा कमजोरी
मुख्य सूचकांकों के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा नुकसान देखने को मिला. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.81 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.19 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई. इससे संकेत मिलता है कि निवेशक जोखिम भरे शेयरों से दूरी बना रहे हैं.
सेक्टोरल इंडेक्स का हाल
सेक्टोरल आधार पर देखें तो एफएमसीजी, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर नुकसान में रहे. सबसे ज्यादा गिरावट मेटल सेक्टर में दर्ज की गई. निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.28 प्रतिशत लुढ़क गया. इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी 1.41 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.
बाजार विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लिए 25,250 से 25,300 का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है. वहीं, ऊपर की ओर 25,550 से 25,600 का दायरा मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है. इन स्तरों के आसपास बाजार की दिशा तय होने की संभावना है.
वैश्विक कारणों से बढ़ी चिंता
विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता बाजार पर दबाव बना रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने की आशंकाओं से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है. साथ ही ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक माना जा रहा है.
आर्थिक सर्वे से मिली राहत
हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.8 से 7.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान जताया गया है, जिससे बाजार को मध्यम अवधि में सहारा मिल सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे कंपनियों की कमाई में 15 से 17 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है.
एफआईआई-डीआईआई का रुख
29 जनवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 394 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिक्री की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,634 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की, जिससे बाजार को कुछ समर्थन मिला.
