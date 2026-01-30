ETV Bharat / business

तीन दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, मेटल और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से लुढ़का बाजार

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. मेटल सेक्टर में तेज गिरावट के कारण प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार करते नजर आए. सुबह करीब 9.30 बजे बीएसई सेंसेक्स 525 अंकों या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,040 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई निफ्टी 159 अंक या 0.63 प्रतिशत टूटकर 25,259 पर कारोबार करता दिखा. शुरुआती सत्र में ही बाजार पर बिकवाली का दबाव साफ नजर आया.

मिडकैप और स्मॉलकैप में ज्यादा कमजोरी

मुख्य सूचकांकों के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा नुकसान देखने को मिला. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.81 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.19 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई. इससे संकेत मिलता है कि निवेशक जोखिम भरे शेयरों से दूरी बना रहे हैं.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

सेक्टोरल आधार पर देखें तो एफएमसीजी, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर नुकसान में रहे. सबसे ज्यादा गिरावट मेटल सेक्टर में दर्ज की गई. निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.28 प्रतिशत लुढ़क गया. इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी 1.41 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

बाजार विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लिए 25,250 से 25,300 का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है. वहीं, ऊपर की ओर 25,550 से 25,600 का दायरा मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है. इन स्तरों के आसपास बाजार की दिशा तय होने की संभावना है.