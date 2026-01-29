ETV Bharat / business

इकोनॉमिक सर्वे से पहले सेंसेक्स 347 अंक टूटा, रुपया 92.00 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरा

आज भारतीय शेयर बाजार ने सपाट शुरुआत की. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 92.00 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला.

सांकेतिक फटो
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 10:00 AM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार सुबह भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश होने से ठीक पहले निवेशकों ने सावधानी बरतते हुए बिकवाली की, जिससे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में फिसल गए. विशेष रूप से आईटी (IT) सेक्टर में आई कमजोरी और वैश्विक बाजारों के मिले-जुले संकेतों ने घरेलू बाजार पर दबाव बनाया.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल
सुबह 9:30 बजे के करीब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (Sensex) 347 अंक या 0.42% की गिरावट के साथ 81,997 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) 81 अंक या 0.32% टूटकर 25,260 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि पिछले दो दिनों में आई तेजी केवल बजट से पहले की 'शॉर्ट कवरिंग' थी, जो अब थम गई है.

आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट, मेटल और पीएसयू बैंक संभले
आज के कारोबार में निफ्टी आईटी (Nifty IT) इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.29% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. इसके विपरीत, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है. निफ्टी मेटल 1.76% और पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.70% की बढ़त के साथ बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. ऑयल एंड गैस सेक्टर भी करीब 0.78% की मजबूती के साथ हरे निशान में है.

रुपये में ऐतिहासिक गिरावट
शेयर बाजार के साथ-साथ मुद्रा बाजार से भी चिंताजनक खबरें आईं. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में 92.00 के स्तर को पार कर गया. यह रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर (All-time low) है. डॉलर की मजबूती और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार निकासी ने रुपये पर भारी दबाव डाला है.

ग्लोबल मार्केट और निवेशकों की रणनीति
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% की सीमा पर स्थिर रखने के फैसले के बाद एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख दिखा. विदेशी निवेशकों (FIIs) की रणनीति अभी भी 'सेल इंडिया' (Sell India) की बनी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, तब तक विदेशी पूंजी का प्रवाह वापस आना मुश्किल है.

फिलहाल निफ्टी के लिए 25,200 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है, जबकि 25,400–25,500 के स्तर पर कड़ा प्रतिरोध (Resistance) देखा जा रहा है.

इकोनॉमिक सर्वे
STOCK MARKET OPENING
RUPEE HITS RECORD LOW
RUPEE DOLLAR
STOCK MARKET UPDATE

