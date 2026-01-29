ETV Bharat / business

इकोनॉमिक सर्वे से पहले सेंसेक्स 347 अंक टूटा, रुपया 92.00 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरा

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार सुबह भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश होने से ठीक पहले निवेशकों ने सावधानी बरतते हुए बिकवाली की, जिससे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में फिसल गए. विशेष रूप से आईटी (IT) सेक्टर में आई कमजोरी और वैश्विक बाजारों के मिले-जुले संकेतों ने घरेलू बाजार पर दबाव बनाया.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

सुबह 9:30 बजे के करीब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (Sensex) 347 अंक या 0.42% की गिरावट के साथ 81,997 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) 81 अंक या 0.32% टूटकर 25,260 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि पिछले दो दिनों में आई तेजी केवल बजट से पहले की 'शॉर्ट कवरिंग' थी, जो अब थम गई है.

आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट, मेटल और पीएसयू बैंक संभले

आज के कारोबार में निफ्टी आईटी (Nifty IT) इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.29% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. इसके विपरीत, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है. निफ्टी मेटल 1.76% और पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.70% की बढ़त के साथ बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. ऑयल एंड गैस सेक्टर भी करीब 0.78% की मजबूती के साथ हरे निशान में है.

रुपये में ऐतिहासिक गिरावट

शेयर बाजार के साथ-साथ मुद्रा बाजार से भी चिंताजनक खबरें आईं. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में 92.00 के स्तर को पार कर गया. यह रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर (All-time low) है. डॉलर की मजबूती और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार निकासी ने रुपये पर भारी दबाव डाला है.