ETV Bharat / business

शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 83,670 पर खुला; निफ्टी 42 अंक चढ़कर 25,708 पर

सेंसेक्स 239 अंकों यानी 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,622 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं एनएसई निफ्टी 25,715 पर कारोबार करता दिखा.

्
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में कारोबार करते नजर आए. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भारत तथा यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच जल्द मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने की उम्मीद से निवेशकों की धारणा मजबूत रही.

सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त
सुबह 9:25 बजे बीएसई सेंसेक्स 239 अंकों यानी 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,622 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं एनएसई निफ्टी 50 अंक या 0.20 प्रतिशत चढ़कर 25,715 पर कारोबार करता दिखा.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती
बाजार की व्यापक स्थिति भी सकारात्मक रही. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.35 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.11 प्रतिशत चढ़ा. इससे संकेत मिलता है कि निवेशकों की रुचि केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही.

प्रमुख स्टॉक्स और सेक्टर्स (Top Gainers & Losers)
सेक्टोरल आधार पर आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा गेनर रहा, जिसमें करीब 1.96 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली. रियल्टी सेक्टर भी 1.28 प्रतिशत चढ़ा. दूसरी ओर मीडिया, मेटल और फार्मा शेयरों में 0.3 से 0.5 प्रतिशत तक की हल्की गिरावट दर्ज की गई.

IT सेक्टर में तेजी: Infosys के शानदार तिमाही नतीजों (Q3 Results) और भविष्य के लिए बेहतर गाइडेंस के कारण इसके शेयर में 4% से ज्यादा का उछाल देखा गया. Wipro और Tech Mahindra भी करीब 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.

बैंकिंग और फाइनेंस: IndusInd Bank और Shriram Finance में 2% से अधिक की तेजी है.

दबाव वाले शेयर: Apollo Hospitals, Cipla और HDFC Life जैसे शेयरों में आज गिरावट देखी गई है.

तिमाही नतीजों पर रहेगी नजर
अब बाजार की नजर भारत में आने वाले तीसरी तिमाही (क्यू3) के नतीजों पर रहेगी. बेहतर नतीजों से चुनिंदा शेयरों में तेजी आ सकती है, लेकिन पूरे बाजार में बड़ी रैली की संभावना कम बताई जा रही है.

एफआईआई की बिकवाली बनी चिंता
विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली छोटी रैलियों को दबा सकती है. एफआईआई की बढ़ती शॉर्ट पोजिशन यह संकेत देती है कि निकट अवधि में उनकी बिकवाली जारी रह सकती है.

तकनीकी स्तर
निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,500–25,550 के स्तर पर माना जा रहा है, जबकि 25,800–25,900 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है.

एशियाई और अमेरिकी बाजारों का रुख
एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. चीन का शंघाई इंडेक्स 0.02 प्रतिशत फिसला, शेनझेन 0.09 प्रतिशत चढ़ा, जापान का निक्केई 0.44 प्रतिशत गिरा, जबकि कोरिया का कोस्पी 1.13 प्रतिशत मजबूत रहा. अमेरिकी बाजारों में भी गुरुवार को बढ़त दर्ज की गई, जिससे वैश्विक संकेत घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक बने रहे.

यह भी पढ़ें- निर्यात की ऊंची उड़ान, दिसंबर में $38.5 अरब के पार पहुंचा भारत का एक्सपोर्ट

TAGGED:

SENSEX BSE
SHARE MARKET
SHARE MARKET UPDATE
STOCK MARKET TODAY 16TH JAN 2026
STOCK MARKET TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.