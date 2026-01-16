ETV Bharat / business

शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 83,670 पर खुला; निफ्टी 42 अंक चढ़कर 25,708 पर

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में कारोबार करते नजर आए. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भारत तथा यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच जल्द मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने की उम्मीद से निवेशकों की धारणा मजबूत रही.

सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त

सुबह 9:25 बजे बीएसई सेंसेक्स 239 अंकों यानी 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,622 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं एनएसई निफ्टी 50 अंक या 0.20 प्रतिशत चढ़कर 25,715 पर कारोबार करता दिखा.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती

बाजार की व्यापक स्थिति भी सकारात्मक रही. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.35 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.11 प्रतिशत चढ़ा. इससे संकेत मिलता है कि निवेशकों की रुचि केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही.

प्रमुख स्टॉक्स और सेक्टर्स (Top Gainers & Losers)

सेक्टोरल आधार पर आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा गेनर रहा, जिसमें करीब 1.96 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली. रियल्टी सेक्टर भी 1.28 प्रतिशत चढ़ा. दूसरी ओर मीडिया, मेटल और फार्मा शेयरों में 0.3 से 0.5 प्रतिशत तक की हल्की गिरावट दर्ज की गई.

IT सेक्टर में तेजी: Infosys के शानदार तिमाही नतीजों (Q3 Results) और भविष्य के लिए बेहतर गाइडेंस के कारण इसके शेयर में 4% से ज्यादा का उछाल देखा गया. Wipro और Tech Mahindra भी करीब 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.

बैंकिंग और फाइनेंस: IndusInd Bank और Shriram Finance में 2% से अधिक की तेजी है.