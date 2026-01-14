ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट, Sensex 74 अंक टूटा, Nifty 25719 के आसपास

मुंबई: ईरान से क्रूड एक्सपोर्ट में रुकावट और लगातार FII के निकलने की आशंका के बीच बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स हल्के नेगेटिव रुझान के साथ फ्लैट ट्रेड कर रहे थे. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 74 पॉइंट या 0.09 परसेंट गिरकर 83,552 पर और निफ्टी 12 पॉइंट या 0.05 परसेंट गिरकर 25,719 पर आ गया.

मुख्य ब्रॉड-कैप इंडेक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स के साथ थोड़ा अंतर दिखाया, निफ्टी मिडकैप 100 में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.48 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. ONGC, कोल इंडिया और NTPC निफ्टी पर बड़े गेनर्स में से थे. सेक्टोरल इंडेक्स मिले-जुले ट्रेड कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर लाल निशान पर थे. निफ्टी मेटल के साथ-साथ ऑयल एंड गैस भी बड़े गेनर्स में से थे, जो 0.84 परसेंट और 0.32 परसेंट ऊपर थे.

ईरान में बढ़ते तनाव की वजह से तेल की कीमतें 2.8 परसेंट बढ़कर सात हफ़्ते के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं. इसकी वजह देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रदर्शनकारियों को मिला पब्लिक सपोर्ट है.

मार्केट पर नज़र रखने वालों के मुताबिक, निफ्टी के लिए तुरंत सपोर्ट 25,550–25,600 ज़ोन पर है, जबकि रेजिस्टेंस 25,850–25,900 ज़ोन पर बना हुआ है. एशिया-पैसिफिक मार्केट में सुबह के सेशन में मिला-जुला कारोबार हुआ क्योंकि ट्रेडर्स ने दिसंबर के चीन के एक्सपोर्ट ग्रोथ डेटा को देखा, जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा था.