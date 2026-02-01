बजट के दिन विशेष संडे ट्रेडिंग सत्र में बाजार स्थिर; सेंसेक्स 82,278 और निफ्टी 25,291 के स्तर पर खुले
बजट 2026 से पहले बाजार सतर्क; सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले. मेटल शेयरों में गिरावट, जबकि रक्षा शेयरों में बजट उम्मीदों से बढ़त.
Published : February 1, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 9:51 AM IST
मुंबई: केंद्रीय बजट 2026 के मद्देनजर आज, 1 फरवरी (रविवार) को भारतीय शेयर बाजार विशेष सत्र के लिए खुले. शुरुआती कारोबार में बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और सावधानी का माहौल देखा गया. सुबह 9:24 बजे तक सेंसेक्स मात्र 9 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 82,278 पर था, जबकि निफ्टी 28 अंक फिसलकर 25,291 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.
सेक्टरवार प्रदर्शन और मिडकैप में दबाव
बाजार में सबसे ज्यादा दबाव मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में दिखा. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.73% और स्मॉलकैप 100 में 1.55% की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टरों की बात करें तो मेटल इंडेक्स 3.10% की भारी गिरावट के साथ सबसे बड़ा लूजर रहा. वहीं, ऑटो, प्राइवेट बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हल्की खरीदारी देखी गई. बजट में डिफेंस आवंटन बढ़ने की उम्मीद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) जैसे शेयरों में तेजी रही.
निवेशकों की प्रमुख उम्मीदें
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले साल बड़ी टैक्स राहत मिलने के कारण इस बार बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन निवेशक LTCG (Long Term Capital Gains) छूट की सीमा ₹1.25 लाख से बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं. साथ ही, राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) का लक्ष्य 4.3-4.4% के करीब रहने का अनुमान है.
ट्रेडिंग के विशेष नियम
आज 'सेटेलमेंट हॉलिडे' होने के कारण 30 जनवरी को खरीदे गए शेयर आज नहीं बेचे जा सकेंगे. इसी तरह आज खरीदे गए शेयरों की बिक्री अगले दिन नहीं हो पाएगी. बाजार में 25,100 पर मजबूत सपोर्ट और 25,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखा जा रहा है.
वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत
वैश्विक बाजारों से मिलने वाले कमजोर संकेतों ने भारतीय निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केविन वार्श को फेडरल रिजर्व का अगला प्रमुख नामित किए जाने के बाद वॉल स्ट्रीट में गिरावट दर्ज की गई. वार्श को सख्त मौद्रिक नीतियों (Hawkish) का समर्थक माना जाता है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हुई हैं.
शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में S&P 500 0.43% और Nasdaq करीब 1% टूटकर बंद हुए. इसके अलावा, उम्मीद से अधिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने भी निवेशकों के उत्साह को ठंडा कर दिया है.
एशियाई बाजारों में भी दबाव साफ़ दिखा. एप्पल द्वारा चिप लागत बढ़ने की चेतावनी और चीन में सट्टेबाजी को लेकर सरकारी सख्ती के कारण शंघाई कंपोजिट और निक्केई जैसे प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। हालांकि, दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने इस गिरावट के बीच मामूली बढ़त दर्ज की.
