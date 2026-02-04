ETV Bharat / business

Stock Market Open: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच लाल निशान में खुला बाजार, आईटी शेयरों पर दबाव

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 487 अंकों की कमजोरी के साथ 83,252 के स्तर पर खुला. वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 भी 52 अंकों की गिरावट के साथ 25,675 पर कारोबार की शुरुआत करता दिखा.

वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर घरेलू बाजार पर नजर आया. हालांकि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक उम्मीदें बनी हुई हैं और निवेशक समझौते के विस्तृत विवरण का इंतजार कर रहे हैं.

वैश्विक बाजारों का हाल

वॉल स्ट्रीट में टेक शेयरों में बिकवाली के चलते अमेरिकी बाजार रातोंरात गिरावट के साथ बंद हुए. इसका असर एशियाई बाजारों पर भी पड़ा, जहां बुधवार को मिलाजुला रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 करीब 1.2% गिरा, जबकि टॉपिक्स में 0.39% की कमजोरी रही. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% चढ़ा और कोस्डैक में 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. हांगकांग के हैंग सेंग फ्यूचर्स ने कमजोर शुरुआत के संकेत दिए.

गिफ्ट निफ्टी का संकेत

गिफ्ट निफ्टी 25,824 के आसपास कारोबार करता दिखा, जो पिछले बंद भाव से करीब 7 अंकों का प्रीमियम दर्शाता है. इससे भारतीय बाजार में सपाट शुरुआत के संकेत मिले.

अमेरिकी बाजारों में गिरावट

मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली. डॉऊ जोन्स 0.34% गिरकर 49,240 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 और नैस्डैक में भी कमजोरी रही.

टेक शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई. एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट और अमेज़न के शेयरों में 1% से 3% तक की गिरावट आई. कुछ सॉफ्टवेयर और टेक कंपनियों के शेयरों में 7% से 11% तक की तेज गिरावट दर्ज की गई.