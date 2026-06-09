ईरान-इजरायल तनाव घटने से झूम उठा बाजार; सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 23,250 पार
ईरान-इजरायल तनाव घटने और कच्चा तेल सस्ता होने से भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई; सेंसेक्स 500 और निफ्टी 100 अंक उछला.
Published : June 9, 2026 at 10:10 AM IST
मुंबई: मंगलवार को सुबह के कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिली. ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का खतरा टलने के संकेतों से वैश्विक निवेशकों का हौसला बढ़ा है. दोनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद एक-दूसरे पर सैन्य हमले रोकने का फैसला किया है. इस भू-राजनीतिक राहत से सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार फिर से संभल गया.
सुबह के शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 0.7 प्रतिशत या 500 से अधिक अंक उछलकर 74,035.41 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 0.6 प्रतिशत या 100 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 23,259.45 के स्तर को छू गया. बाजार में उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाला 'इंडिया विक्स' (India VIX) इंडेक्स भी 4 फीसदी से ज्यादा टूटकर 16 के स्तर पर आ गया, जो निवेशकों के घटते डर को दिखाता है.
कच्चे तेल में गिरावट से मिली राहत
बाजार की इस तेजी में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी ने बड़ी भूमिका निभाई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 1 प्रतिशत गिरकर 94 डॉलर प्रति बैरल से नीचे (लगभग $93) आ गई. अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 1 फीसदी टूटकर 90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है.
बैंकिंग और छोटे शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी
क्षेत्रवार (Sectoral) प्रदर्शन देखें तो आज 'निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज' इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद निफ्टी रियल्टी में भी 1 फीसदी से अधिक की तेजी आई. ऑटो सेक्टर के शेयरों में 0.9 प्रतिशत की बढ़त रही. बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी रौनक रही, जहां सरकारी (PSU) और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.8 प्रतिशत तक चढ़ गए. बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मझोले (स्मॉलकैप और मिडकैप) शेयरों में निवेशकों ने ज्यादा भरोसा दिखाया. निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ.
IT शेयरों को अमेरिकी अदालत से मिली राहत
भारतीय आईटी (IT) कंपनियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई. अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी (H-1B) वीजा शुल्क में की गई बढ़ोतरी के फैसले को खारिज कर दिया है. बाजार जानकारों का मानना है कि इस फैसले से भारतीय आईटी कंपनियों का खर्च बचेगा, जो उनके शेयरों के लिए एक हल्का सकारात्मक संकेत है.
वैश्विक बाजारों का हाल
एशिया के अन्य बाजारों में भी आज तेजी का माहौल रहा. जापान का निक्केई इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में करीब 5 फीसदी का बड़ा उछाल देखा गया. इससे पहले सोमवार को अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) के मुख्य सूचकांक एसएंडपी 500 और नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुए थे.
विशेषज्ञों की राय: अभी भी सतर्क रहने की जरूरतबाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आज भले ही राहत की रैली दिख रही है, लेकिन निवेशकों को अभी सावधान रहना चाहिए. ईरान और इजरायल के बीच शांति अभी बेहद कमजोर है. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे, तो वह दोबारा मिसाइल हमले शुरू कर सकता है. इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा भारतीय बाजार में लगातार की जा रही बिकवाली भी एक बड़ी चिंता है, जिससे आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
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