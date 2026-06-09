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ईरान-इजरायल तनाव घटने से झूम उठा बाजार; सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 23,250 पार

मुंबई: मंगलवार को सुबह के कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिली. ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का खतरा टलने के संकेतों से वैश्विक निवेशकों का हौसला बढ़ा है. दोनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद एक-दूसरे पर सैन्य हमले रोकने का फैसला किया है. इस भू-राजनीतिक राहत से सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार फिर से संभल गया.

सुबह के शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 0.7 प्रतिशत या 500 से अधिक अंक उछलकर 74,035.41 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 0.6 प्रतिशत या 100 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 23,259.45 के स्तर को छू गया. बाजार में उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाला 'इंडिया विक्स' (India VIX) इंडेक्स भी 4 फीसदी से ज्यादा टूटकर 16 के स्तर पर आ गया, जो निवेशकों के घटते डर को दिखाता है.

कच्चे तेल में गिरावट से मिली राहत

बाजार की इस तेजी में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी ने बड़ी भूमिका निभाई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 1 प्रतिशत गिरकर 94 डॉलर प्रति बैरल से नीचे (लगभग $93) आ गई. अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 1 फीसदी टूटकर 90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है.

बैंकिंग और छोटे शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी

क्षेत्रवार (Sectoral) प्रदर्शन देखें तो आज 'निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज' इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद निफ्टी रियल्टी में भी 1 फीसदी से अधिक की तेजी आई. ऑटो सेक्टर के शेयरों में 0.9 प्रतिशत की बढ़त रही. बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी रौनक रही, जहां सरकारी (PSU) और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.8 प्रतिशत तक चढ़ गए. बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मझोले (स्मॉलकैप और मिडकैप) शेयरों में निवेशकों ने ज्यादा भरोसा दिखाया. निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ.