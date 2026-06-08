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मार्केट क्रैश: सेंसेक्स 725 अंक टूटा, निफ्टी 23,150 के नीचे खुला; निवेशकों में मंदी का डर

मुंबई: सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. ईरान-इजरायल तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बीएसई सेंसेक्स 724.95 अंक टूटकर 73,518.39 पर आ गया. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 222.45 अंक फिसलकर 23,138.60 पर पहुंच गया. इस वैश्विक मंदी के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 17 पैसे कमजोर होकर 95.35 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. आईटी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी जा रही है.